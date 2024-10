Si la civilisation s’effondre, autant la contrôler moi-même | Jeux

je je me sens anxieux à propos du monde. Nous avons eu des élections municipales dans ma région du Canada au cours desquelles un candidat a été soutenu avec plus d’or que Crésus, donc ce n’était même pas une compétition. Au Royaume-Uni, les citoyens n’ont pas obtenu le gouvernement travailliste pour lequel ils espéraient voter. Et en tant que personne vivant à quelques heures de route de la frontière américaine, je ne peux que prier pour qu’Orange Hitler n’entre plus dans le pays. Ou peut-être que je prie pour qu’il faitde peur que nos voisins du sud ne se retrouvent dans une répétition de la guerre civile motivée par le refus des élections. J’ai donc pensé jouer à un jeu dans lequel je dirigerais moi-même l’ascension et la chute de la civilisation. Comme un régal.

Civilization 6 est ce qu’on appelle un jeu 4X. 4X signifie « EXplore, EXPand, EXploit et EXterminate », une expression qui offense mes sensibilités orthographiques pédantes. Malheureusement, les quatre « ex » que j’ai passé beaucoup de temps à faire ici étaient Exert, Expire, Exclaim puis Exit en raison des commandes de manette de jeu Execrable de ce jeu, qui sont aussi intuitives qu’une recette de Heston Blumenthal. J’ai perdu le compte des fois où j’ai déplacé la mauvaise unité ou où j’ai eu le cerveau gelé en essayant de me rappeler quel bouton faisait quoi. J’aurais préféré un système de contrôle plus sensé, une prise en charge de la souris et du clavier, ou une interface qui utilise le pouvoir de la pensée, comme celle qu’Elon Musk prétend avoir.

Ma frustration est tempérée par le rappel que peu de choses sont aussi joyeuses que de trouver un camp barbare dans un jeu Civilization. Des trucs gratuits ! Ouais! Au fil des années, le menu de progrès intellectuels me rappelle qu’il existe de nombreuses voies élégantes vers la civilisation. Vous apprendrez comment le monde s’est développé, à travers des routes commerciales qui récompensent la pensée mathématique et en poursuivant vos objectifs grâce à la diplomatie philanthropique. Il offre une réelle chance de créer une terre spirituelle de paix et de bonheur purs, avec des garanties environnementales.

4X marque le point… Civilisation VI

Mais nous ne sommes pas là pour ça, n’est-ce pas ? Nous voulons jouer le rôle d’Alexandre le Grand et regarder le monde brûler ! Mais les commandes m’amènent à échanger par erreur l’emplacement des unités lorsque je veux attaquer et – contrairement à Advance Wars, toujours en suspens sur Game Boy Advance – je ne peux pas combiner deux unités faibles pour en faire une forte avant plus tard dans la partie. Cela n’a aucun sens pour moi.

Je passe donc à un scénario DLC sans combat : Outback Tycoon, qui consiste à s’installer en Australie, à la recherche d’or. Et des moutons. J’adore ce scénario car il ne dure que 50 tours et consiste principalement à envoyer des explorateurs et à espérer qu’ils trouveront quelque chose de cool avant que les serpents et les araignées ne les obtiennent. C’est plus comme ouvrir un calendrier de l’Avent que jouer à un jeu vidéo. Mais ça me plaît. Peut-être que je n’avais pas assez de calendriers de l’Avent quand j’étais enfant. Ou peut-être est-ce parce que nous n’avons plus aucune aventure dans le monde réel. Il ne reste plus rien à explorer. Rien de pionnier. J’ai émigré au Canada en 2009, pour découvrir que tout le pays avait déjà été découvert. Je suis donc devenu un missionnaire zélé, ouvrant une route commerciale cruciale : chaque année, je transporte des Britanniques ici en vacances pour importer de l’ironie, et j’envoie des Canadiens visiter les endroits que je recommande au Royaume-Uni, où ils arrivent avec des valises pleines d’agressivité passive. .

Ensuite, j’essaie un nouveau scénario sur le thème d’Halloween. Bonjour! En incarnant Cléopâtre, vous ne pouvez avoir que les unités militaires les plus élémentaires… mais cette unité peut convertir les barbares en zombies. Ouinotre des zombies. Et puis ces zombies peuvent faire plus des zombies. Avant de pouvoir dire « cerveauzzzz« Vous rassemblez une armée de morts-vivants suffisamment grande pour encercler des villes entières et les prendre à votre place. Je l’aime!

Je me rends compte qu’à un moment donné, le reste du monde développera des chasseurs à réaction qui élimineront facilement mes zombies, mais je n’arrive pas jusque-là. Après environ 100 tours, mon armée de zombies est si grande qu’elle obstrue la planète. Et DDZA (l’armée zombie de Dominik Diamond) se déplace si lentement, et uniquement sous forme d’unités individuelles, ce qui est fastidieux. De plus, en tant que catholique, je ne pense pas que je me remettrai un jour de la culpabilité d’avoir entouré la Cité du Vatican de zombies et de leur avoir montré que Jésus n’était pas le seul à revenir d’entre les morts.

Je recommence donc le scénario, en revenant sur ces glorieux premiers tours. Mon premier guerrier, mon premier bâtisseur, mes premiers bâtiments. Je commence chaque tour en leur parlant, comme je le fais avec les joueurs de Championship Manager :

« Bonjour, Frank, comment ça va ? »

« Super, patron. Ce monument est presque terminé.

« Eh bien, tenez bon et un jour je vous mettrai aux Jardins Suspendus, hein ? Bonjour Terry, comment ça va avec toi ! »

«Je viens de découvrir la Grande Barrière de Corail!»

« De bons moments ! Donnez-moi 40 tours supplémentaires pour construire un bateau et j’enverrai Frank là-bas pour vous aider.

Mais ils ne deviennent alors qu’une des nombreuses choses que je dois déplacer. Il s’avère que moderne le monde est un endroit sacrément difficile à gérer. Peut-être qu’une apocalypse zombie est en fait la voie à suivre.