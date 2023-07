"Si la chaussure était sur l’autre pied…": Stokes’ Blunt Take On Bairstow Run-Out

Le capitaine anglais Ben Stokes a insisté sur le fait qu’il n’aurait pas voulu gagner un match de cricket avec le genre de renvoi qui a conduit à la sortie controversée de Jonny Bairstow lors de la victoire de l’Australie lors du deuxième Ashes Test à Lord’s. Peu avant le déjeuner du dernier jour de dimanche, Bairstow – le dernier des batteurs reconnus d’Angleterre – est tombé pour 10 de façon bizarre lorsqu’il s’est égaré hors de son terrain après avoir esquivé un videur de Cameron Green et le gardien de guichet rapide Alex Carey a sous-armé le ballon sur les souches.

Bairstow pensait avoir sécurisé son terrain en tapant sa batte derrière le pli.

Le capitaine australien Pat Cummins aurait pu retirer l’appel, mais la décision a été renvoyée au troisième arbitre Marais Erasmus, qui a jugé que Bairstow avait été perplexe, l’Angleterre maintenant 193-6 poursuivant un objectif de 371.

Alors que les spectateurs se moquaient de la décision et raillaient l’Australie avec des chants de « Same old Aussies, always cheating », un Stokes en colère alors à 62 ans, a lancé un assaut fulgurant sur le bowling.

Le polyvalent a réalisé un superbe 155, mais ses brillantes manches n’ont pas pu empêcher l’Angleterre de tomber sur une défaite de 43 points alors que l’Australie menait 2-0 dans la série de cinq matchs.

Bairstow avait été expulsé de la dernière balle du plus, Stokes suggérant que le mouvement des arbitres l’avait peut-être amené à penser que la balle était morte.

« Quand est-il justifié que les arbitres aient appelé? », A déclaré Stokes à la BBC.

« Est-ce que les arbitres sur le terrain font un mouvement, est-ce suffisant pour appeler? Je ne suis pas sûr. Jonny était dans son pli puis hors de son pli. Je ne conteste pas le fait qu’il est sorti parce qu’il est sorti. »

Cependant, il a ajouté: « Si la chaussure était sur l’autre pied, j’aurais mis plus de pression sur les arbitres et demandé s’ils avaient appelé et avaient une profonde réflexion sur tout l’esprit du jeu et aurais-je voulu faire quelque chose comme ce.

« Pour l’Australie, c’était le moment de la victoire.

« Voudrais-je gagner un match de cette manière ? La réponse pour moi est non.

