Si Kylian Mbappe veut rester, il doit signer un nouveau contrat : le président du PSG Nasser Al-Khelaifi

Le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, a déclaré que Kylian Mbappe devait signer un nouveau contrat avec le club s’il souhaitait rester au club la saison prochaine. La saga PSG-Mbappe fait parler d’elle depuis quelques jours du mercato alors que plusieurs géants européens la surveillent également de près.

Après la saison dernière, Mbappe a informé le club qu’il ne signera pas de prolongation de contrat avec le club qui se terminera en 2024, cependant, il a assuré qu’il voulait continuer au PSG la saison prochaine.

Khelaifi a clairement indiqué qu’il ne laissera pas Mbappe quitter le PSG gratuitement après la fin de son contrat en 2024 et qu’il doit signer un nouveau contrat avec le club s’il veut rester.

« La position est très claire. Si Kylian veut rester, il doit signer un nouveau contrat. On ne peut pas laisser le meilleur joueur du monde d’aujourd’hui partir gratuitement. C’est impossible », a déclaré Khelaifi à propos de l’attaquant français après que Luis Enrique a été nommé nouvel entraîneur du club.

« Il a dit qu’il ne partirait pas gratuitement. Si quelqu’un a changé d’avis, ce n’est pas ma faute », a-t-il ajouté.

Le président du Paris Saint-Germain s’est dit surpris lorsque Mbappe a décidé de ne pas prolonger son contrat et a l’intention de quitter le club gratuitement.

« J’ai été vraiment choqué d’apprendre que Mbappé avait l’intention de partir gratuitement. Kylian est un garçon formidable, un gentleman… et partir gratuitement, quand on est le plus grand club français, ce n’est pas à son niveau. J’étais choqué et déçu », a raconté Le Parisien.

Il a en outre déclaré que le Français n’avait qu’une semaine ou deux pour prendre sa décision et a déclaré que personne n’était plus grand que le club.

« Kylian Mbappé, il doit trancher la semaine prochaine ou dans deux semaines. Pas plus que ça. S’il ne veut pas signer un nouveau contrat, la porte est OUVERTE ».

« Personne n’est plus grand que le club, aucun joueur, pas même moi. C’est très clair », a-t-il ajouté.

Mbappe a rejoint le PSG depuis Monaco en août 2017 dans le cadre d’un contrat de 180 millions d’euros (196 millions de dollars) et s’est imposé comme l’un des joueurs les plus en vue au monde.

Il a remporté la Coupe du Monde de la FIFA 2018 et atteint la finale de l’événement phare de 2022 au Qatar où il a réussi un triplé contre l’Argentine.

Le joueur de 24 ans a été le meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière avec 29 buts et en a inscrit 41 en 43 matchs toutes compétitions confondues.

Il a été fortement lié à un déménagement au Real Madrid où il devait revenir il y a un an lorsque son précédent contrat a pris fin, pour ensuite convenir d’un nouvel accord pour rester à Paris.

Il s’agissait d’un contrat de deux ans avec l’option d’une troisième saison qui le mènerait à 2025, que le joueur a déclaré qu’il n’accepterait pas, même s’il a indiqué son intention de voir son contrat existant.

« J’ai dit que l’année prochaine je jouerai pour le PSG. Il me reste encore un an sur mon contrat et je vais honorer mon contrat », a déclaré Mbappe en mai.

Luis Enrique, qui a signé un contrat de deux ans à Paris pour succéder à Christophe Galtier en tant qu’entraîneur, a été évasif lorsqu’on lui a demandé mercredi s’il recevait des garanties que Mbappe resterait pour la prochaine campagne.

Cependant, il a déclaré plus tard qu’il « comptait sur tous les joueurs sous contrat ».