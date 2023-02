Si King de Hairy Bikers révèle un projet solo alors que Dave Myers poursuit sa courageuse bataille contre le cancer

Si King des Hairy Bikers a révélé aujourd’hui qu’il entreprenait un projet solo, tandis que son ami Dave Myers poursuit sa courageuse bataille contre le cancer.

Le duo de cuisiniers populaires est connu pour toujours travailler ensemble, après être devenu célèbre en 2004.

Bbc

Les Hairy Bikers sont un duo de cuisine populaire[/caption] Reportez-vous à la légende

Malheureusement, Dave suit un traitement contre le cancer[/caption]

Mais pour un grand événement à venir cet été, Si, 56 ans, fera cavalier seul.

S’adressant aux médias sociaux pour annoncer la nouvelle, la star de télévision très appréciée a partagé: “NOUVELLES PASSIONNANTES.

« Je me dirige vers @pubinthepark Leamington Spa et Tunbridge Wells en juillet, puis Chiswick en septembre. Retrouvez-moi aux séances du samedi à ces endroits ! On se voit là-bas? Rendez-vous sur le site Web de Pub in the Park pour vous inscrire pour un accès anticipé à la prévente le 3 février.

Les Hairy Bikers sont les favoris des fans, grâce à leur longue carrière en tant que chefs célèbres.

Le couple sympathique est connu pour sa nourriture délicieuse et ses plaisanteries attachantes sur les émissions très appréciées.

Malheureusement, l’année dernière, ils ont subi un coup dur lorsque Dave, 65 ans, a reçu un diagnostic de cancer.

La courageuse star a donné des mises à jour aux fans et en décembre – pour le plus grand plaisir des téléspectateurs – est retournée au travail sur Saturday Kitchen.

Mais au début du mois dernier, Dave a révélé qu’il suivait toujours un traitement

S’exprimant sur BBC Breakfast, le chef a fait le point sur sa bataille pour la santé, qui a été diagnostiquée pour la première fois en avril dernier.

Il a déclaré lors de l’émission: “Le traitement est toujours en cours mais je vais plutôt bien, c’est comme beaucoup de gens, c’est quelque chose avec lequel on apprend à vivre.”

Dave a choqué les fans lorsqu’il a annoncé publiquement qu’il suivait un traitement contre le cancer.

Il a révélé qu’il serait un “motard chauve” pendant un certain temps en raison des effets secondaires de la chimiothérapie – qui lui ont fait perdre sa célèbre barbe.

Il a révélé sur son podcast avec Si à l’époque: ‘De toute façon Kingy, je dois être clair maintenant, je n’ai pas été trop bien récemment et en gros, je dois avoir de la chimio, tu sais tout ça de toute façon.

‘Alors cette année va être un peu calme pour moi, je ne vais pas filmer, certains festivals auxquels je ne pourrai pas aller, certains ça va peut-être mais cette année c’est un peu un radiez pour nous.

Alamy

Les Hairy Bikers sont devenus célèbres en 2004[/caption]