Dans un épisode de 1998 de la série originale, Theroux, maintenant âgé de 49 ans, jouait Jared, un auteur vaniteux et ami de Stanford ( Willie Garson ). Un an plus tard, il revient dans le rôle de Vaughn Wysel, un nouvelliste qui sort avec Carrie … et dont la performance sexuelle laisse à désirer. Bien que ce personnage ne soit pas exactement le plus rêveur, Valérie Harper a joué sa mère. Ce n’était donc pas si grave.

