Si Jonathan Taylor est échangé, personne ne perd plus que Colts QB Anthony Richardson

Il y a deux semaines, lors du premier match de pré-saison des Colts contre les Bills, le premier entraînement d’Anthony Richardson en tant que joueur de football professionnel s’est terminé par une interception. L’entraîneur Shane Steichen et le receveur éloigné Isaiah McKenzie, le receveur prévu sur le jeu, l’ont décrit comme une mauvaise communication.

Plus tard dans le premier quart, Richardson a mis un peu trop de moutarde sur une passe courte de routine à l’ailier serré Kylen Granson, qui n’a pas réussi à faire la prise difficile pour un premier essai. Plus tard dans ce trajet, avec Indianapolis en territoire positif, le choix n ° 4 au classement général a lancé un centime au receveur Alec Pierce sur une route de coin, mais ce dernier a laissé tomber le touché potentiel.

Les erreurs de passage des Colts lors de ce premier match de pré-saison – que la faute en incombe à Richardson, à la cible visée, à Steichen ou à une combinaison des trois – accentuent les défis d’une vie possible sans Jonathan Taylor à Indianapolis.

À la suite de son impasse contractuelle avec la franchise, Taylor a maintenant été autorisé à chercher un échange, selon un rapport publié lundi par ESPN. Le porteur de ballon star avait demandé un échange à la fin du mois dernier, a confirmé une source à FOX Sports, mais le propriétaire Jim Irsay a déclaré aux journalistes après l’annonce de la nouvelle qu’il n’avait aucune intention de traiter avec Taylor.

Irsay a également exprimé son optimisme quant au fait que Taylor, qui figure actuellement sur la liste des personnes physiquement incapables de performer, serait de retour avec l’équipe dans des commentaires sur l’émission des Colts lors du match de pré-saison de samedi contre les Bears.

« Je sais que ces choses sont toujours difficiles », a déclaré Irsay, via Indy Star. « Je respecte chaque fois que les gens essaient de se battre pour leur position, pour leurs familles et toutes ces choses. Et je suis là depuis si longtemps, je pense juste que la plus grande chose que je prêche est juste OK, ‘Le timing est tout .’ Nous avons vraiment hâte qu’il joue son chemin pour devenir le Jonathan Taylor qu’il était. »

Maintenant, cela pourrait apparemment ne pas arriver à Indianapolis.

Et le plus grand perdant est Richardson.

Les Colts ont repêché Richardson en sachant qu’il pourrait prendre plusieurs saisons pour devenir le sien, que sa croissance en tant que passeur pourrait passer par une route cahoteuse.

En 2022, sa seule saison en tant que partant de la Floride, il n’a effectué que 54% de ses lancers. Avoir un jeu de course efficace a été considéré comme la voie des Colts pour trouver le succès offensivement cette saison; à transformer la double menace de Richardson en une infraction qui a été conçue pour accentuer ses forces.

« Ne le couronnons pas encore », a déclaré le directeur général Chris Ballard le 27 avril, après que Richardson ait été repêché. « C’est un jeune joueur. Il a du travail à faire, mais nous aimons son talent. Nous aimons ce qu’il peut être. Je ne pense pas que Shane (Steichen) puisse vous le dire non plus, mais ce que je peux vous dire, c’est que nous l’avons repêché pour ce que nous pensons qu’il peut vraiment être dans le futur. »

Une attaque des Colts sans Taylor entraverait-elle vraiment le développement de Richardson? C’est difficile à dire. Il est possible que les compétences de Richardson et une attaque basée sur les options puissent en fait atténuer la perte d’un joueur du calibre de Taylor. Mais l’absence de Taylor ne rend certainement pas service à l’équipe. Un Taylor en bonne santé est l’un des meilleurs porteurs de ballon de la NFL. Il a remporté les honneurs All-Pro de la première équipe en 2021, lorsqu’il a enregistré 332 courses pour 1 811 verges et 18 touchés – la saison de course la plus prolifique de l’histoire d’Indianapolis.

Le groupe de porteurs de ballon des Colts derrière Taylor est au mieux incertain. L’option n ° 2, Zack Moss, s’est cassé le bras au début du camp d’entraînement et ne devrait pas être disponible d’ici le début de la saison régulière. Les autres sauvegardes notables sont Deon Jackson – qui a réalisé 68 courses pour 236 verges et un touché avec les Colts la saison dernière – la recrue de cinquième ronde Evan Hull et le vétéran kenyan Drake.

Chiefs, Bengals, Chargers et plus : qui devrait échanger contre Jonathan Taylor ?

La difficulté de projeter la valeur commerciale de Taylor

La décision apparente des Colts d’autoriser Taylor à rechercher un partenaire commercial montre à quel point les choses ont mal tourné. Mais ils ne le donneront pas.

ESPN a rapporté que les Colts cherchaient un choix de première ronde – ou un ensemble d’actifs équivalent – pour Taylor. C’est un prix élevé pour un porteur de ballon (même pour un aussi bon que Taylor), ce qui pourrait indiquer la préférence d’Indianapolis pour le garder.

Les Panthers n’ont même pas décroché un choix de premier tour pour le porteur de ballon vedette Christian McCaffrey, l’envoyant aux 49ers pour un ensemble de choix de jour 2 et 3: un choix de deuxième, troisième et quatrième tour en 2023, plus un 2024 cinquième ronde.

L’obscurité de la santé de Taylor est un autre facteur dans cette situation.

Il est sous PUP depuis le début du camp d’entraînement pour réhabiliter sa cheville réparée chirurgicalement. Il a été mis à l’écart pendant tout le programme de l’intersaison. Cela découle d’une entorse à la cheville subie la saison dernière, qui l’a forcé à manquer six matchs et a limité son efficacité lorsqu’il a joué. Il s’est blessé à la cheville trois fois entre les semaines 4 et 15. Taylor en 2022 a été maintenu au plus bas de sa carrière dans tous les domaines, en courses (192), verges au sol (861), verges par portée (4,5) et touchés au sol (4).

[Arthur: What could Colts’ running game look like without Jonathan Taylor?]

Taylor a 24 ans et l’un des joueurs offensifs les plus talentueux du football. Quand il est en bonne santé, c’est une force avec laquelle il faut compter. Mais l’état dévalorisé des running backs dans la NFL couplé à l’incertitude autour de sa santé complique son marché.

Il semble peu probable que les Colts obtiennent leur demande satisfaite dans un accord potentiel pour Taylor.

Et c’est peut-être le point.

« Écoutez, vous avez ces problèmes », a déclaré Irsay à propos de la situation de Taylor lors de l’émission ce week-end. « Vous n’entrez jamais sans aucun problème. Ces jours-ci, vous espérez avoir moins de problèmes contractuels à cause de la façon dont la CBA (convention collective) est et ils travaillent beaucoup de choses. Mais vous les avez. Je connais Chris Ballard va travailler dur pour calmer les eaux autant que possible et aller de l’avant. »

Ben Arthur est le journaliste de l’AFC Sud pour FOX Sports. Il a précédemment travaillé pour The Tennessean/USA TODAY Network, où il a été l’auteur des beats des Titans pendant un an et demi. Il a couvert les Seahawks de Seattle pour SeattlePI.com pendant trois saisons (2018-20) avant de déménager au Tennessee. Vous pouvez suivre Ben sur Twitter à @benyarthur .

