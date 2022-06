Si John Tory veut être un bon maire, il devrait suivre les cours de Rob Ford

Juin est à Toronto au zénith, et c’est un mois de juin des plus bienvenus.

Pour la première fois en trois ans, nous aurons un mois de juin aussi proche que possible de la normale, la fierté ayant lieu dans quelques semaines. Pride, avec Caribana et le CNE, sont les trois piliers de l’été torontois.

Juin et l’été sont également les bienvenus après ce raté d’élections en Ontario, les partis d’opposition étant incapables d’inspirer les gens ou de faire une brèche dans le gouvernement Ford très ébranlé. Nous avons enduré le stress d’une élection, sans aucun des changements qu’une majorité de personnes ont indiqué vouloir; tel est notre gouvernement parlementaire de style Westminster.

Pourtant, nous n’en avons pas fini avec les élections cette année et l’été sera marqué par eux avec des bulletins de vote municipaux déposés dans toute la province en octobre. Bien que de nombreuses campagnes de maires, de conseillers et de conseillers scolaires aient officiellement commencé le 1er mai, l’été sera une période de politicaillerie plus légère, avec la grande poussée à venir en septembre.

C’est un soulagement. Nous aurons l’été pour profiter, quelque chose qui peut être assez beau à Toronto. En juin, le feuillage est encore nouveau et vibrant, et les odeurs de fleurs épanouies sont abondantes. Même l’odeur musquée de l’Ailanthus Altissima, alias « l’Arbre du Ciel », est un rappel piquant que nous vivons dans la période la plus fertile.

Les sons des rassemblements sortant des fenêtres ouvertes ou des balcons sont d’agréables signes de vie, tout comme les terrasses agrandies du CaféTO. C’est bon de revoir et d’entendre les gens.

Nous devrions avoir l’été que nous avons voulu après toutes ces années perdues, mais peut-être aurons-nous l’été que nous méritons, tout comme nous avons parfois les gouvernements que nous méritons. Pour l’instant, l’élection du maire de Toronto à l’automne s’annonce comme un autre raté, même si cela pourrait et, espérons-le, changera.

Le conseil et les autres courses sont une autre histoire et doivent être surveillées de près, mais sans forte concurrence, John Tory pourrait entrer dans un troisième mandat sans véritable référendum sur sa performance à la mairie. Idéalement, le déroulement de cet été sera un véritable test de ses huit dernières années au pouvoir.

Les maires ont gagné et perdu sur leur souci et leur souci des services municipaux. Il s’agit généralement de choses très médiatisées comme la collecte des ordures ou le remplissage des nids-de-poule. De nombreux observateurs municipaux disent que David Miller aurait perdu un troisième mandat à cause de la longue grève des travailleurs de l’intérieur et de l’extérieur en 2009. s’est allongé et le service de traversier vers les îles de Toronto a été interrompu.

La perte certaine de Miller n’a cependant jamais été testée, car il ne s’est pas présenté pour un troisième mandat, pas plus que celle de Mel Lastman lorsque sa propre grève des ordures a entassé des ordures dans les parcs en 2002, alors qu’il a choisi de se retirer de la mairie plutôt que de se présenter à nouveau en 2003. .

Rob Ford, dont le temps en tant que conseiller et maire était caractérisé par son attention dévouée aux détails des services municipaux, se vantait souvent de téléphoner personnellement pour voir les plaintes individuelles concernant les services.

Laissant de côté si le dossier de vote de Ford soutenait des services civiques solides ou si, en tant que maire, il aurait personnellement dû être au courant de chaque petite chose au lieu de déléguer, sa magie politique était qu’il reconnaissait que les détails comptent autant que les grandes idées civiques. faire aux autres.

Cependant, nous sommes au milieu d’une sorte de longue grève des garages en ce moment, une qui sent moins mauvais et qui prend un certain temps à s’en apercevoir. La ville est-elle vraiment habitable ? L’analogie d’une grenouille bouillant dans une marmite, ne sachant pas jusqu’à ce qu’il soit trop tard, fonctionne ici. Les détails comptent quand il s’agit de l’habitabilité. Comme le problème persistant de la fontaine à eau et des toilettes.

Malgré cela, nous sommes maintenant en juin, malgré le fait que les gens ont supplié qu’ils soient ouverts et allumés, malgré le fait que Tory en ait fait toute une histoire l’année dernière, plus tôt cette semaine, lorsqu’on lui a demandé pourquoi les fontaines étaient toujours éteintes, il a dit que 60 pour cent travaillaient, comme si c’était quelque chose dont on pouvait être fier à la fin du printemps. C’est après que les communications de la ville ont donné la fausse impression que les fontaines fonctionneraient toutes maintenant.

Au lieu de dire qu’il réglerait le problème, Tory a trouvé des excuses pour une gestion incompétente et des niveaux de dotation de base laissés maigres par des années de ses budgets d’austérité et de ceux de son prédécesseur. Les conservateurs ont même voté contre l’augmentation du budget des toilettes l’année dernière. Le statu quo règne à Toronto.

Il n’y a aucune envie d’améliorer les détails qui offrent la dignité humaine et la santé de base aux personnes qui vivent leur vie dans les espaces publics de cette ville, plutôt que dans des chalets et des arrière-cours comme le fait notre classe dirigeante. Les espaces publics et les parcs sont vitaux pour des centaines de milliers de personnes dans cette ville d’habitants d’appartements.

Je suis certain qu’un challenger conservateur pourrait faire campagne uniquement sur son traitement de l’espace public et faire une brèche. Les détails comptent, comme Rob Ford nous l’a appris, et sans s’en soucier, cette ville continue de devenir moins vivable.

