“Si j’étais resté cinq minutes de plus, je n’aurais pas réussi” – Un Californien échappe à une traînée de poudre

Un homme californien a échappé à un incendie de forêt mais sa maison a été consumée par le plus grand incendie de forêt à brûler dans l’État cette année.

L’incendie a consumé au moins 7 320 ha depuis qu’il s’est déclaré vendredi.

Mardi, 26% de l’incendie a été maîtrisé mais a détruit 25 maisons.

Le réfugié de Wildfire, Rod McGuire, était assis seul à l’extrémité du centre d’évacuation, essayant de ne pas pleurer.

McGuire, un mécanicien automobile de 57 ans, l’un des milliers à avoir fui Oak Fire en Californie près du parc national de Yosemite, s’est échappé des contreforts de la Sierra Nevada mais a perdu sa maison, consumée par le plus grand incendie de forêt à brûler dans l’état cette année .

“Si j’étais resté cinq minutes de plus, je n’aurais pas réussi”, a déclaré McGuire, qui a sauvé son petit chien noir, Dobie, mais n’a pas réussi à encercler ses chats, Tigrou et Paws.

Son histoire illustre le bilan humain que les incendies de forêt réclament avec toujours plus de férocité chaque année, alimenté par des années de sécheresse intermittente qui ont sapé la forêt et les sous-bois d’humidité, et où les températures estivales approchent régulièrement 38°C.

L’Oak Fire a consumé au moins 7 320 hectares depuis qu’il a commencé vendredi, soit plus de la moitié de la taille de San Francisco. Mardi matin, il était contenu à 26% et avait détruit 25 maisons, selon le département californien des forêts et de la protection contre les incendies (Cal Fire).

Le feu se déplaçait vers le nord dans la forêt nationale de la Sierra, et non plus en direction de Yosemite, à environ 16 km à l’est. Un bosquet d’anciens séquoias géants de Yosemite semblait en sécurité, bien qu’il ait été menacé par un incendie de forêt il y a des semaines.

Le changement climatique contribuant à la sécheresse et à la chaleur, 15 des 20 incendies les plus destructeurs de l’histoire de la Californie ont frappé depuis 2015, mesurés par les décès et les structures brûlées, selon Cal Fire. Plus de 2,75 millions d’hectares ont brûlé en 2020 et 2021 seulement, une superficie à peu près de la taille d’Haïti.

À Mariposa, une population de 1 400 habitants située à environ 240 km à l’intérieur des terres de San Francisco, environ 40 de ceux qui ont fui les flammes se sont réfugiés dans un centre d’évacuation de la Croix-Rouge à l’école primaire de Mariposa.

Le refuge nourrit également une centaine de personnes, a déclaré le porte-parole de la Croix-Rouge, Taylor Poisall.

Un refuge pour animaux de compagnie sur les lieux abrite environ 140 animaux.

Maison de rêve

McGuire a déclaré qu’il était au travail dans un atelier de mécanique vendredi lorsqu’il a vu des flammes et un panache de fumée peu avant 16h00 qui semblaient provenir de son quartier.

Il se précipita chez lui alors que les flammes se rapprochaient.

“Cher Dieu, s’il vous plaît, ne prenez pas ma maison”, a-t-il prié à haute voix dans des commentaires enregistrés sur une vidéo qu’il a tournée alors que les flammes se rapprochaient. “S’il vous plaît, priez. S’il vous plaît, priez. S’il vous plaît, priez. Tous mes amis, s’il vous plaît, priez.”

La maison de rêve à un étage qu’il a achetée il y a 22 ans avait des serres à l’arrière et, par temps clair, la vue s’étendait jusqu’à Fresno, une ville située à environ 80 km au sud.

Il a emménagé le jour du poisson d’avril en 2000.

Alors que le feu s’abattait, McGuire a déclaré qu’il avait balayé des papiers importants et l’image au crochet de sa grand-mère de la Cène. En descendant la colline vers la ville, il a entendu neuf explosions, sept petites et deux grosses, qui, selon lui, étaient des réservoirs de propane.

Reste de la maison après un incendie de forêt dans les montagnes du sud de la Sierra Nevada, à partir d’une forêt stressée par la sécheresse. (Rob Sheppard, AFP) AFP

Sur le site d’évacuation, il a installé deux tentes, une pour lui-même et une pour son ami, Gary Anthony, 62 ans, qui séjournait dans la caravane d’un ami lorsque l’ordre d’évacuation est arrivé.

Anthony est dans un fauteuil roulant noir cassé et porte des bandages d’amputation sur chaque jambe.

McGuire, un vétéran militaire qui a travaillé pendant des années à Yosemite avant de rejoindre un magasin d’automobiles à Mariposa, sera remboursé des frais de reconstruction de sa maison par son assurance.

Mais ce n’était guère réconfortant alors qu’il racontait les événements horribles, succombant deux fois aux larmes lors d’une interview avec Reuters.

Il a appris que sa maison avait brûlé par une équipe de télévision qui lui avait montré des images. Assis dans les cendres se trouvait un panneau indiquant “Maison de McGuire”.