Si Jeremy Corbyn est innocenté des allégations d’antisémitisme, les Britanniques de la classe ouvrière s’en soucient-ils encore ?

Les électeurs travaillistes traditionnels ne se soucient pas de la guerre civile qui a fait tomber l’ancien chef du parti

Le nouveau documentaire d’Al Jazeera, “The Labour Files”, rendu possible par des milliers de documents divulgués, d’e-mails et de captures d’écran de WhatsApp, est un regard approfondi sur la lutte interne au sein du Parti travailliste britannique pendant les années de leadership de Jeremy Corbyn. Il révèle comment une guerre civile figurative a éclaté dans les rangs à propos de l’idéologie politique du mouvement travailliste britannique.

Au moment d’écrire ces lignes, Kier Starmer, l’actuel dirigeant travailliste, prononçait son discours à la conférence du parti à Liverpool. Dans ce document, il a vaillamment proclamé que les horreurs de l’antisémitisme et du racisme qui avaient récemment tourmenté les travaillistes étaient terminées – alors qu’au même moment, l’un de ses députés, Rupa Huq, dont la circonscription est Ealing dans le nord de Londres, vient de se faire enlever le fouet pour déclarant lors d’une réunion en marge de la conférence que Kwasi Kwarteng, le nouveau chancelier conservateur de l’Échiquier, est “superficiellement noir”. Selon son commentaire, pour lequel elle s’est depuis excusée, Kwarteng, un conservateur, ne ressemble pas à un homme noir à la radio en raison de son éducation en «les meilleures écoles du pays.» Rupa Huq, comme beaucoup de ses collègues, semble incapable de comprendre le système de classe en Grande-Bretagne, et que le « bon accent » de Kwarteng et son éducation privée concernent sa classe, pas sa race. L’accent égocentrique du Parti travailliste sur la politique identitaire (qui est naturellement liée au scandale de l'”antisémitisme” de Jeremy Corbyn) est en fait l’une des raisons pour lesquelles il perd de sa popularité parmi la classe ouvrière britannique – qui est l’une des choses importantes laissées à l’extérieur la portée des « dossiers du travail ».

Lire la suite Le gouvernement britannique doit une explication au peuple britannique après la catastrophe en Afghanistan, a déclaré Jeremy Corbyn à RT

Les deux des trois parties montrées jusqu’à présent dans la série “Labour Files” couvrent le sujet qui a été âprement disputé au cours des sept dernières années. En 2015, Jeremy Corbyn a été élu à la tête du parti travailliste. Les bureaucrates établis et les apparatchiks du Parti le détestaient profondément, ainsi que ses partisans, et ils sont donc allés à la guerre. Au centre du conflit se trouvaient des accusations d’antisémitisme des deux côtés et d’occupation de la Palestine par l’État israélien. Un épisode se concentre sur un programme BBC Panorama qui a été diffusé au plus fort du conflit inter-travailliste en juillet 2019, lorsque certains employés du parti travailliste ont affirmé que sous la direction de Corbyn, son armée de partisans les avait abusés racialement. Les “Labour Files” prouvent à la fois que leurs affirmations étaient pour la plupart non fondées et donnent aux partisans de Corbyn un droit de réponse qui n’avait pas été accordé par le Parti travailliste ou la BBC.

Le documentaire établit également des liens entre les partisans travaillistes juifs de l’État israélien et le groupe d’extrême droite l’EDL (Ligue de défense anglaise) et souligne qu’une institution politique d’élite telle que le parti travailliste est fondamentalement pleine de népotisme, de corruption et de ces avide de pouvoir, bien que je ne sois pas sûr que nous ayons eu besoin d’une série documentaire de trois heures pour nous dire ce dernier. Les documentaires vont de revendication en contre-revendication alors que le conflit palestino-israélien dépasse complètement son récit, ce qui est bien si c’est votre politique – et il semble que ce soit le cas pour les guerriers civils de Corbyn.

Je n’ai aucun doute sur le fait que les bureaucrates du Parti travailliste liés aux centristes au sein du parti ont fait tout ce qui était en leur pouvoir et au-delà pour discréditer la direction de Corbyn et, dans une certaine mesure, ils ont réussi. Mais le Parti travailliste a subi une défaite colossale lors des élections générales de 2019, perdant 80 « sièges sûrs » dans les communautés désindustrialisées des Midlands et du Nord, et l’antisémitisme et le conflit palestino-israélien n’y étaient pour rien. Le Parti travailliste perdait des électeurs de la classe ouvrière depuis 1997 et Jeremy Corbyn était ridiculisé principalement dans le Nord pour être un idéaliste de la classe moyenne ressemblant à un instituteur du nord de Londres et n’ayant aucun lien avec leur vie. On dit la même chose de Kier Starmer, en ce sens qu’il appartient à une élite politique du nord de Londres qui ne pourrait jamais vivre ou comprendre un jour dans la vie de la classe ouvrière britannique.

LIRE LA SUITE: Le parti travailliste britannique perd 250 membres par jour depuis que Keir Starmer est devenu chef – médias

Je suis sûr que les “Labour Files” seront cathartiques pour les partisans de Corbyn. Cela peut même les inciter à poursuivre leur guerre civile de l’intérieur pendant encore sept ans. Mais la classe ouvrière britannique, qui s’inquiète de savoir comment elle pourra se permettre de chauffer sa maison, de nourrir ses enfants et de trouver un logement abordable, sait que la guerre civile au sein du Parti travailliste n’a jamais été à son sujet. Au fur et à mesure de sa spirale, elle semblera de plus en plus distante et élitiste de la même manière que les conservateurs apparaissent aujourd’hui.