Si j’écoutais toutes les rumeurs sur moi, je deviendrais fou, dit Michael Gove

IL A eu une année de hauts et de bas – promu par Boris Johnson à un nouvel emploi radical réparant les malheurs de la Grande-Bretagne, mais subissant également un divorce douloureux.

Alors que Michael Gove se dépoussière d’un été rocailleux, il dit au Sun: « Si quelqu’un qui se trouvait aux yeux du public croyait à chaque rumeur qui circule à son sujet, il deviendrait fou. »

Michael Gove a été chargé de mettre fin à la division nord-sud de la Grande-Bretagne Crédit : Ian Whittaker

En tant que nouveau secrétaire d’État Leveling Up, avec une puissante base à Whitehall, Gove, 54 ans, est de retour au sommet du Cabinet.

Pourtant, il a également été gâché par des spéculations douloureuses sur sa vie privée, alimentées par la vidéo énervante de lui lançant des formes dans une boîte de nuit d’Aberdeen en août.

Tout en admettant que plus d’une décennie sur la ligne de front de Westminster a fait des ravages, il dit qu’il doit rire des pires aspects du travail sous l’intense examen public.

Il dit: « La vérité est qu’avoir de bons amis et des gens qui me connaissent, moi et ma famille, signifie que vous pouvez simplement hausser les épaules et parfois même rire de ce que certaines personnes veulent dire. »

Et s’ouvrant pour la première fois depuis qu’il a annoncé qu’il s’était séparé de l’écrivain Sarah Vine, 54 ans, sa femme depuis 20 ans, il confie au Sun : « La politique est dure pour les familles des politiciens.

« C’est nous qui faisons le choix de faire de la politique et nos familles sont celles qui doivent vivre avec. »

Assis sous un portrait de la reine dans son vaste nouveau bureau, il insiste sur le fait qu’il ne va pas être renversé.

« Mes amis me connaissent, donc ils savent ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas et c’est bien », dit-il.

Le remaniement ministériel du mois dernier a marqué un rebond politique étonnant pour Gove.

En dix ans, il est passé du secrétaire à l’Éducation réformateur et révolutionnaire – que David Cameron a commis l’erreur fatale de limoger dans le but d’apaiser le secteur public – à l’un des principaux architectes du vote du Brexit en 2016.

Mais c’est sa trahison de la candidature à la direction de Boris Johnson à la suite de ce vote historique pour le congé qui l’a vu expulsé du Cabinet, pour revenir à des postes subalternes.

Maintenant, il est de retour, et l’homme qu’il a autrefois « coupé au front » lui a confié une mission « faire ou mourir » pour mettre fin à la division nord-sud de la Grande-Bretagne.

Les cyniques diront qu’il s’agit d’un bac conçu pour briser un ennemi, mais Downing Street insiste sur le fait que le grand réformateur est nécessaire pour son travail le plus important à ce jour – faire renvoyer le pays après la pandémie.

Insistant sur le fait que la crise de Covid « a mis du carburant supplémentaire dans notre réservoir lorsqu’il s’agit de faire face à certaines des inégalités d’opportunités » auxquelles le pays est confronté, il se délecte de la tâche qui l’attend.

« Je sens chaque jour que j’ai un devoir envers toutes ces personnes qui ont voté pour leur départ de montrer que leur vie va être meilleure », dit-il.

« Et je sais que cela motive absolument Boris, et c’est la mission qu’il m’a confiée. »

Gove est maintenant chargé de sauver l’Union de Nicola Sturgeon et du SNP ; remédier à la pénurie chronique de logements en Grande-Bretagne ; maintenir les mairies à flot, avec les coûts punitifs des soins sociaux ; ainsi que les relations raciales, les questions religieuses et le produit phare du Premier ministre – si déroutant – promettent de mettre le pays à niveau.

Qu’est-ce que cela signifie même?

Gove explique : « Si vous avez une équipe de football où seulement la moitié des joueurs sont en forme, si vous envoyez des athlètes aux Jeux olympiques et que seulement la moitié de l’équipe GB a suivi son entraînement, vous n’obtiendrez pas de médailles, vous t faire la finale.

« Et de la même manière, si nous avons des régions du pays qui n’ont pas la sauce secrète qui favorise la croissance, les compétences, l’entreprise, la concentration et le leadership local fort, alors elles ne réaliseront pas tout.

« Si vous avez cela, alors vous n’avez pas seulement une vie meilleure pour plus de gens, mais une économie plus forte. »

Se promettant d’apporter des salaires plus élevés, une baisse de la criminalité et de meilleurs écoles et hôpitaux, Gove dit que la mission commence par l’embellissement des rues principales délabrées et des communautés divisées de Grande-Bretagne.

En jetant un regard rétrospectif sur les 20 dernières années, il admet : « Ce n’était pas le cas que tout le monde ait eu sa juste part. Ce n’était pas le cas que tout le monde ait eu un « juste shake de la bouteille de sauce », comme on dit en Australie.

«Et cela signifie que les personnes qui livrent notre nourriture, les personnes qui réparent les tuyaux de nos maisons, la colonne vertébrale qualifiée, le meilleur de la Grande-Bretagne, méritent une augmentation de salaire.

« Quand vous avez une école en échec et que quelqu’un la reprend, vous avez un nouveau directeur. Il habillera l’uniforme, s’assurera que les professeurs portent des colliers et des cravates, changera le nom de l’école. Tout cela est un signal d’intention.

« Et puis il y a d’autres choses qui prennent un peu plus de temps ; se débarrasser des enseignants sous-performants; s’assurer que les étudiants étudient pour les bons examens et ainsi de suite.

« Et nous envisageons de monter de niveau de la même manière. »

« La première partie consiste à s’assurer que quelqu’un peut voir une différence visible. Et puis la deuxième chose est de jeter les bases de votre transformation économique à long terme. »

Et il dit que l’Union peut être renforcée avec la même logique, ajoutant : « Il s’agit autant du nord-est de l’Écosse que du nord-est de l’Angleterre, et l’une des choses que nous ferons sera de nous assurer que le est plus visible dans toutes les régions du Royaume-Uni.

Il ajoute : « Vous avez ces gens qui veulent balayer le pays, abattre nos statues, dénigrer nos réalisations, et je pense simplement que c’est un malentendu si profond du fait que l’écrasante majorité des gens dans ce pays sont fiers, pas de manière nostalgique, ils sont fiers de ce qu’est le Royaume-Uni.

Et il dit que les électeurs devraient regarder ce que le gouvernement a déjà livré avant d’annuler ses chances d’en faire plus.

Il ajoute : « Boris a dirigé la campagne Leave et a dit que nous allions investir davantage dans le NHS. Nous l’avons fait. Il a dit que les salaires vont augmenter. Ils ont.

« Il a dit que nous allions contrôler la migration dans le cadre de cela. Il possède.

« Et il a dit que le Brexit allait également signifier une concentration sur les personnes et les communautés – les lecteurs de Sun à un homme et à une femme – qui peuvent avoir été soit parrainés, soit abandonnés par des personnes dans le passé. Absolument correct. »

Il est temps pour un Scouse Bond MICHAEL GOVE a laissé échapper la suggestion de Sir Keir Starmer qu’il est temps pour une femme Bond, en disant: « James Bond est un homme. » Il soutient la star de Line Of Duty Stephen Graham, 48 ans, pour remplacer Daniel Craig, 53 ans, ci-dessus, déclarant au Sun: « Nous n’avons pas besoin d’une femme Bond, il est temps pour un scouse Bond, cependant! » Dans un assaut fulgurant contre le leader travailliste, Gove l’a qualifié d’ennuyeux. Et il a critiqué le discours de conférence de 90 minutes de Sir Keir comme suit : « L’un des discours les plus vides que j’aie jamais entendus. Peu importe les voitures qui tournent à vide, le Parti travailliste tourne à vide si c’est tout ce qu’il a à dire. « L’idée qu’il a changé le Labour juste parce que Jeremy Corbyn a l’air un peu triste est pour les oiseaux. »

« J’ai eu tort de poignarder mon pote Boris dans le dos »

GOVE a finalement admis qu’il avait eu tort de faire exploser la campagne à la direction de Boris Johnson en 2016, affirmant qu’il le regrettait amèrement.

Il affirme avoir dit au Premier ministre qu’il était désolé et a déclaré: « Tout le monde sait alors que j’ai fait une erreur. »

Mais il ajoute que BoJo semble avoir enterré la hache de guerre, jaillissant : « En plus d’être un grand Premier ministre, Boris est aussi instinctivement généreux. Il n’a été qu’un grand patron.

En 2016, Gove a tiré une roquette sur son ancien copain du Brexit le jour où Boris a lancé son inclinaison condamnée au n ° 10 – affirmant qu’il n’avait pas les compétences en leadership pour diriger le pays ou constituer une équipe.

Sous le choc de la trahison, Boris a abandonné la course, laissant la voie au pouvoir à Theresa May.

Mais cinq ans plus tard, Gove dit au Sun qu’il s’est trompé et qu’il le regrette chaque jour.

Lorsqu’on lui a demandé comment ils s’étaient réconciliés, Gove a répondu: « Eh bien, c’est le Premier ministre et il m’a quand même trouvé un emploi. »

Et il a souligné l’équipe que Boris a construite comme une véritable marque de la façon dont il s’est trompé de ne pas le soutenir auparavant.

Il a déclaré: «Nous avons le cabinet le plus diversifié de tous les pays du monde – un chancelier britannique d’Asie, un ministre de l’Intérieur britannique d’Asie, un secrétaire britannique à la Santé d’Asie, un secrétaire britannique aux affaires ghanéen.

« Si vous pensez aux origines des gens, alors ce sont des histoires incroyables de succès. »

Il a le temps de sa vie

Les gagnants du remaniement du CABINET, Michael Gove et Liz Truss, ont célébré leurs promotions avec un duo karaoké du succès de Dirty Dancing (I’ve Had) The Time of My Life.

Lorsqu’on lui a demandé qui avait le mieux joué, M. Gove a plaisanté: « Personne ne met le ministre des Affaires étrangères dans le coin. »

Et il admet qu’il pourrait même répéter ses mouvements de clubbing d’Aberdeen lorsque les conservateurs se réuniront à Manchester la semaine prochaine pour leur conférence de parti.

M. Gove a stupéfié les spectateurs en août en se présentant à la discothèque Bohemia d’Aberdeen à 1 h 15 du matin et en trainant toute la nuit avec des inconnus.

Gove a été vu en train de faire la fête dans une boîte de nuit d’Aberdeen Crédit : Emma Lament

Gove dit qu’il regrette d’avoir trahi Boris en 2016 Crédit : Reuters

Gove s’est séparé de sa femme Sarah Vine Crédit : PA : Association de la presse