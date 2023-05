« Si je ne peux pas prendre de café, je mettrai Philip Glass »: la playlist honnête de Katie Melua

La première chanson dont je me souviens avoir entendu

Ma petite enfance s’est déroulée en Géorgie soviétique. Lorsque le régime communiste s’est effondré, la télévision occidentale a commencé à affluer. Je me souviens de la vidéo de I’m Still Standing d’Elton John, avec toutes les jambes des femmes qui montaient et descendaient en pensant : « Mon Dieu. Qu’est-ce que c’est? »

Le premier single que j’ai acheté

Spaceman du Babylon Zoo, quand j’avais 10 ou 11 ans, quand je vivais à Belfast. Cette chanson était énorme.

La chanson que je fais au karaoké

De nombreuses chansons de karaoké sont dans des tonalités masculines – tout comme les chants de Noël – parce qu’elles sont chantées par des hommes. Bohemian Rhapsody de Queen est l’une des seules chansons masculines que je puisse chanter parce que Freddie était un génie vocal.

La chanson dont je connais inexplicablement toutes les paroles

Je pensais connaître toutes les paroles de Stan d’Eminem, mais hier, je les ai mises et elles sont parties. Je connaissais définitivement toutes les paroles du LP de Marshall Mathers quand j’avais 15 ans, mais je ne les ai pas retenues.

La meilleure chanson à jouer lors d’une soirée

Águas de Março d’Antônio Carlos Jobim, d’un de mes albums préférés de tous les temps appelé Elis & Tom, un album en duo entre Elis Regina, l’une des chanteuses les plus emblématiques du Brésil, et Jobim, qui a écrit Girl from Ipanema. Lorsque vous le mettez, l’ambiance change instantanément. Cela ne fera peut-être pas danser les gens immédiatement, mais cela leur fera faire un peu de brésilien.

La chanson que je streame le plus

Je diffuse tout le temps Just My Imagination (Running Away with Me) des Temptations. C’est une œuvre d’art exquise, une belle leçon de retenue et de chaleur. Les cordes sont majestueuses, et l’histoire est belle : rêver d’une fille avec qui il veut être.

La chanson que j’aime secrètement mais dis à tout le monde que je déteste

Je déteste que j’aime My Heart Will Go On de Céline Dion. Il jouait dans un magasin récemment et je pensais: « C’est vraiment très bien. »

La chanson que je ne peux plus écouter

Nine Million Bicycles, parce que je l’ai chanté et joué dans toutes les émissions de télévision et de radio du monde entier.

La chanson que j’aurais aimé écrire

Killing Me Softly With His Song de Fugees est une si belle chanson, c’est extraordinaire. J’aime qu’il s’agisse de quelqu’un qui va voir un artiste jouer et qui est enchanté.

La chanson qui a changé ma vie

The Closest Thing to Crazy a complètement changé ma vie. Je l’ai enregistré quand j’avais 19 ans. Nous l’avons sorti et le monde a basculé. J’ai parcouru le monde et je suis devenu un artiste musical.

La chanson qui me réveille le matin

Mishima/Clôture par Philip Glass. Glass est cet incroyable compositeur et Mishima : Une vie en quatre chapitres est cet incroyable film japonais de Paul Schrader. Si je ne peux pas prendre de café, je mets ça et ça me met dans une humeur « fais de la merde ».

La chanson que j’aimerais jouer à mes funérailles

Moon River par Audrey Hepburn de Breakfast at Tiffany’s. C’est une œuvre d’art parfaite.

Le nouvel album de Katie, Love & Money, est maintenant disponible.