Si je n’ai jamais eu la varicelle, ai-je quand même besoin du vaccin contre le zona ?

CHER DR. GARDON : Je suis un homme de 56 ans qui n’a jamais eu la varicelle. Lorsque le premier de mes enfants est né, j’ai fait des analyses de sang pour voir si j’avais déjà été exposé. Je ne l’avais pas fait, alors j’ai reçu le vaccin contre la varicelle au cas où mes enfants m’exposeraient. Vingt-cinq ans plus tard, de nombreux amis et collègues ont reçu le vaccin contre le zona ou ont eu une épidémie de zona. Ma question est la suivante : puisque je n’ai jamais eu la varicelle, ai-je quand même besoin du vaccin contre le zona ? – DSS

RÉPONSE : Oui, le vaccin contre le zona est toujours recommandé. Le zona est une récidive du virus de la varicelle. Le vaccin que vous avez reçu était une forme vivante mais atténuée de la varicelle. Le risque de provoquer un zona est plus faible que celui de contracter la varicelle, mais il existe toujours un risque.

Le zona est si grave que le vaccin en vaut vraiment la peine, à mon avis. Même les personnes qui ont reçu l’ancien vaccin à injection unique (Zostrix), ainsi que celles qui ne se souviennent pas d’avoir eu la varicelle, devraient recevoir le nouveau vaccin à deux doses (Shingrix), qui n’est pas un virus vivant. Il est préférable de se faire vacciner plutôt que de faire effectuer des analyses de sang chez les personnes qui ne se souviennent pas d’avoir eu la varicelle lorsqu’elles étaient enfants.

CHER DR. GARDON : Je suis un homme de 77 ans qui aurait subi une intoxication alimentaire. Je dis apparemment parce qu’aucune cause n’a jamais été découverte pour les vomissements et la diarrhée incontrôlables qui ont duré toute une journée, puis sont réapparus brièvement le lendemain matin.

Une visite aux urgences a nécessité de nombreux tests, mais rien n’a été révélé, à l’exception d’un taux de troponine bien supérieur à 0,04 ng/mL, ce qui a déclenché une angiographie qui n’a révélé aucun problème cardiaque. Qu’est-ce qui aurait pu causer mon taux élevé de troponine ? — Anon.

RÉPONSE : Le taux de troponine est un test sanguin standard habituellement utilisé pour évaluer les patients en cas de crise cardiaque. Cependant, des tests plus récents et très sensibles ont prouvé que de minuscules niveaux de troponine peuvent être détectés chez presque tout le monde.

Un niveau supérieur à 0,04 ng/mL est souvent utilisé comme seuil pour la plage « normale », mais en fonction du test et de la population étudiée, quelques personnes en bonne santé peuvent avoir des niveaux supérieurs à ce niveau. Les personnes souffrant d’une crise cardiaque peuvent avoir des niveaux de troponine par centaines, voire par milliers. Plus le taux de troponine est élevé, plus les lésions musculaires sont importantes.

Le fait que vos artères coronaires ne présentent aucun blocage est une très bonne nouvelle. D’autres types de lésions cardiaques peuvent également entraîner un taux élevé de troponine, notamment une inflammation du cœur (myocardite) et une insuffisance cardiaque. De plus, une maladie grave peut entraîner des taux de troponine élevés (à des taux beaucoup plus élevés que ceux que vous auriez pu avoir) chez les personnes qui n’ont pas de blocage cardiaque. (Une médiane de 0,57 ng/mL a été trouvée chez les personnes souffrant de choc septique.)

J’ai trouvé une longue liste de causes signalées de taux élevés de troponine, mais la gastro-entérite n’y figurait pas. Je soupçonne que votre corps travaillait si dur pour combattre l’infection sans suffisamment de liquide que votre cœur avait besoin de plus de sang transportant l’oxygène qu’il n’en recevait, ce qui entraînait de minuscules blessures au muscle cardiaque malgré des artères cardiaques normales. Vous pouvez perdre beaucoup de liquide en cas de vomissements et de diarrhée, et les personnes de 77 ans n’ont pas autant de réserve que lorsqu’elles étaient plus jeunes.

