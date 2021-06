Le « suicide » du magnat du logiciel EMPRISONNÉ John McAfee est survenu après qu’il a tweeté depuis sa cellule : « Si je meurs comme Epstein, je ne l’ai pas fait ».

Le magnat de la technologie antivirus, 75 ans, se serait suicidé mercredi heures après qu’un juge a accepté de l’extrader vers les États-Unis pour fraude fiscale et escroquerie à la crypto-monnaie.

Le « suicide en prison » de John McAfee est survenu après qu'il eut tweeté depuis sa cellule de prison : « Si je meurs comme Epstein, je ne l'ai pas fait »

McAfee a fait référence au pédophile en disgrâce Jeffrey Epstein qui a été retrouvé pendu en prison en 2019

McAfee, un amoureux des armes à feu, avait été arrêté en Espagne en octobre dernier alors qu’il prenait un vol pour la Turquie.

Quelques semaines plus tard, il a déclaré à ses 1,1 million de followers sur Twitter depuis la prison de Barcelone : « Je suis content ici. La nourriture est bonne. Tout est bien.

« Sachez que si je me pends, à la Epstein, ce ne sera pas de ma faute. »

C’était une référence au magnat en disgrâce Jeffrey Epstein, retrouvé pendu en prison en 2019 en attendant son procès pour trafic sexuel de mineurs.

Les théoriciens du complot ont suggéré qu’Epstein avait été assassiné par des personnalités de premier plan qui craignaient qu’il ne les implique.

Un an avant son arrestation, McAfee a tweeté que des responsables américains voulaient le récupérer après qu’il se soit prononcé contre la corruption présumée.

Maverick McAfee se serait suicidé mercredi heures après qu'un juge espagnol a accepté de l'extrader vers les États-Unis pour fraude fiscale et escroquerie à la crypto-monnaie

McAfee, un amoureux des armes à feu, était en fuite lorsqu'il a été attrapé en Espagne en octobre dernier alors qu'il embarquait sur un vol pour la Turquie

Le renégat épris de fête a écrit : « Si je me suicide, je ne l’ai pas fait. J’ai été frappé.

L’avocat de McAfee, Javier Villalba, a déclaré que « personne ne s’attendait » à la mort de son client.

Il a déclaré que cela « n’était pas venu dans le feu de l’action », car McAfee a appris la décision d’extradition la veille de sa mort.

Il a déclaré que McAfee préparait une affaire pour tenter de bloquer son retour.

Les autorités espagnoles ont ordonné une autopsie.

McAfee est né en 1945 sur une base de l’armée américaine à Cinderford, Gloucs, d’un père américain et d’une mère britannique.

Il a grandi aux États-Unis et avait 15 ans lorsque son père alcoolique s’est suicidé.

En 1987, il a fondé McAfee Associates, qui a développé le premier logiciel antivirus au monde. La société est devenue publique en 1994 et McAfee a vendu sa participation pour 100 millions de dollars (72 millions de livres sterling), renonçant à toute implication.

En 2012, McAfee a été accusé d’avoir tiré sur un voisin au Belize. Il a nié le meurtre et a été condamné à payer 25 millions de dollars de dommages et intérêts.

Un an plus tard, il a publié une vidéo YouTube le montrant torse nu et apparemment en train de renifler du coke et des sels de bain alors qu’il était entouré de femmes.

McAfee, qui a admis avoir consommé de la drogue, a fui les États-Unis en 2019 en raison d’un impôt supposé de 4 millions de dollars.

Il a navigué dans les Caraïbes avec sa femme Janice et armé de pistolets et de fusils de chasse – montrant souvent son arsenal en ligne.

McAfee avec sa femme Janice, entouré d'armes

En 2012, McAfee a été accusé d'avoir tiré sur un voisin au Belize. Il a nié le meurtre et a été condamné à payer 25 millions de dollars de dommages et intérêts

En 2019, il a affirmé vivre avec sept femmes âgées de 18 à 25 ans. Il a déclaré au Sun : « Les gens peuvent penser ce qu’ils veulent. Les femmes s’entendaient toutes.

La même année, il a été arrêté alors qu’il tentait d’entrer en République dominicaine avec un bateau rempli d’armes à feu. En 2020, il affirmait avoir 47 enfants, 67 petits-enfants et 19 arrière-petits-enfants.

L’investisseur en monnaie numérique Anthony Pompliano a rendu hommage à « l’une des personnes les plus uniques au monde ».

Il a déclaré: «Il était gentil, drôle et incroyablement intelligent. SE DÉCHIRER. »