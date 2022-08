“Si je m’entraîne correctement, je deviens mon propre psychologue”: le lutteur Vinesh Phogat

Un changement radical de régime d’entraînement et le coup de pouce supplémentaire que sa famille a donné ont permis à Vinesh Phogat de renverser la vapeur après un oubliable 12 derniers mois au cours desquels elle a “touché le fond mentalement”.

Une sortie prématurée des Jeux olympiques de Tokyo, où elle est entrée en tête de série, des problèmes de blessures et des démêlés avec la fédération de lutte l’ont poussée dans un abîme.

Les méthodes d’entraînement existantes du joueur de 27 ans ne donnaient pas de résultats. Elle a dû retourner à la planche à dessin.

Après avoir subi une opération au coude en septembre, Vinesh voulait seulement bien s’entraîner.

“Si mon entraînement se passe bien, je me sens bien mentalement aussi”, a-t-elle déclaré après avoir décroché une médaille d’or en 53 kg aux Jeux du Commonwealth à Birmingham samedi.

“Je suis le seul à savoir ce que j’ai fait pour remporter cette médaille. C’est beaucoup plus spécial compte tenu de ce que j’ai vécu au cours des 12 derniers mois », a déclaré Vinesh, qui est maintenant triple médaillé d’or du CWG.

Vinesh, qui a dû vraiment creuser profondément pour gagner les essais pour faire partie de l’équipe CWG, avait du mal à trouver des partenaires d’entraînement dans sa catégorie. Les femmes n’étaient pas assez fortes alors elle a décidé de s’entraîner avec les garçons U-15.

« Elle ne recevait pas la formation requise plus tôt, maintenant elle l’est. C’est la différence selon moi », a déclaré l’entraîneur national Jitender Yadav à propos du retour victorieux de Vinesh.

La lutteuse vedette elle-même est devenue émotive en parlant de ses luttes depuis les Jeux olympiques de Tokyo.

“J’avais perdu confiance en moi, je sens que je l’ai retrouvée maintenant. Cela arrive à tous les athlètes à un moment donné. Moi seul sais combien j’ai pris la peine d’être ici. J’avais touché le fond mentalement, je n’étais pas capable de digérer ce qui n’allait pas avec moi », a déclaré le lutteur.

Elle n’est pas non plus très exigeante sur son alimentation, mais sa famille s’est assurée qu’elle était assez bien nourrie.

“Je ne peux me sentir bien mentalement que lorsque mon entraînement se passe bien. Si ça n’arrive pas, ça me dérange beaucoup. L’environnement autour de moi a beaucoup changé (depuis Tokyo). Mon mari a commencé à rester avec moi quand je m’entraîne (à Lucknow) », a ajouté Phogat.

“Ils (la famille) me poussent beaucoup sur mon alimentation et s’assurent que je consomme suffisamment de lait et d’amandes. J’ai aussi commencé à m’entraîner avec les garçons, je ne faisais pas ça beaucoup plus tôt », a-t-elle ajouté.

Quelqu’un comme Sakshi Malik a commencé à écrire ses pensées alors qu’elle traversait une phase difficile, mais chaque athlète a une façon de gérer le stress.

« J’avais l’habitude de prendre beaucoup de notes, mais après cette phase, je les ai déchirées. J’étais comme likhne aur mitaane se kuch nahi hona (il ne sert à rien d’écrire des pensées puis de les effacer). C’est toute la volonté du Tout-Puissant et votre entraînement », a déclaré le triple médaillé du CWG.

“Je parle à un psychologue depuis 6-7 ans mais je reste général. Si je m’entraîne correctement, je deviens ma propre psychologue », a-t-elle déclaré en riant.

