“Si je dois le faire, j’irai en prison” : les Russes qui refusent de se battre dans la guerre de Poutine | Nouvelles du monde

Ce n’est pas la première fois que Mitya fait ses valises pour quitter Moscou cette année.

Il est parti mi-mars pour l’Ouzbékistan lorsque les premières rumeurs de mobilisation et de fermeture des frontières ont provoqué un exode massif de Russes.

“Je ne pense pas que ce sera un bon endroit de si tôt ou à tout moment”, écrivait-il alors.

“Mais il y a tellement de belles personnes piégées.”

Dans les mois qui suivirent, comme tant d’autres, il était revenu en Russie, ne sachant que faire d’autre.

“Je suis quelqu’un ici et ailleurs, je ne suis qu’un personnage de personne, vous savez”, a-t-il déclaré. “Je ne suis vraiment recherché nulle part ailleurs, avouons-le.”

Mitya est parti pour l'Ouzbékistan mais est ensuite retourné en Russie



« Restez fidèle au récit »

Mais il est reparti. La mobilisation était peu probable, mais c’était une possibilité, sinon maintenant, à un moment donné.

Plus sûr pour lui de partir sans plan fixe, comme des centaines de milliers d’autres, que de rester et de se battre un jour.

Il est optimiste quant à l’énigme de l’Europe sur ce qu’il faut faire avec les Russes entrants.

“Je pense malheureusement que si vous vous en tenez au récit que vous avez choisi, que” nous sommes des libéraux, nous sommes pour les libertés et les droits “, alors vous devriez vous en tenir à ce récit. Et cela signifie que vous devriez autoriser les gens à entrer”, a-t-il déclaré. a dit. “Ou si vous n’autorisez pas ces personnes à entrer, vous ne vous en tenez plus au récit pour lequel vous vous battez – soutenir l’Ukraine.”

Moscou s’est presque vidé de son intelligentsia, mais ceux qui fuient à travers les frontières de la Russie sont maintenant un échantillon représentatif de la société de tout le pays et au-delà de ces paramètres libéraux.

Ceux qui savent que la mobilisation “partielle” n’est peut-être qu’un début et qui sentent, enfin, que le statu quo précaire dans lequel ils vivent depuis sept mois n’est plus tenable.

“Il y a un esprit combatif”

Et puis il y a ceux qui sont prêts à se battre – dans les grandes villes et au-delà, où l’esprit patriotique brûle plus profondément.

Nous avons roulé à seulement une heure au nord de Moscou jusqu’à une petite ville appelée Klin pour y mesurer l’ambiance.

Chaque arrêt de bus à Klin est orné d’un signe Z, la mairie aussi.

“Beaucoup de gens de Klin y vont, vraiment beaucoup”, dit Anya, dont le mari veut s’enrôler volontairement. “Il y a de longues files d’attente au bureau d’enrôlement militaire, mais les gars sont tous de bonne humeur. Personne n’est triste, il y a un esprit combatif.”

Se diriger vers le front – ou d’abord vers le centre de distribution de la région de Moscou puis, selon les responsables, vers l’entraînement – a lieu tôt le matin.

Au centre de mobilisation de Klin, un petit groupe d’amis et de parents prennent des selfies et attendent que leurs hommes passent les contrôles médicaux puis se disent au revoir.

Il y a des larmes ici cependant. Et des bières. L’alcool fait partie de l’adieu.

“Je ressens du patriotisme pour ma patrie, c’est pourquoi je me suis enrôlé”, déclare Andrey. “Contre le fascisme et le nazisme, pour nos enfants. J’espère que cela se terminera le plus tôt possible car il devrait y avoir la paix. Nous sommes pour la paix.”

“Si je dois le faire, j’irai en prison”

Je demande à un groupe de femmes si elles pensent que c’était la bonne chose de se mobiliser maintenant. « Niet ! crient-ils à l’unisson. “Non!”

Le bus s’éloigne, les épouses et les copines essuient leurs larmes, un tout-petit continue de jouer joyeusement avec un tube en papier, ignorant béatement que son père est parti se battre.

De retour au centre-ville de Klin, nous rencontrons une certaine hostilité. Un homme me dit que c’est le Royaume-Uni qui a déclaré la guerre à la Russie, que nous devrions attendre que les Russes soient nos hôtes.

Cela parle d’un régime de télévision d’État, où le Royaume-Uni, aux côtés des États-Unis, est l’archi-méchant.

« Triez votre propre leadership, et ensuite vous pourrez nous poser des questions », dit-il.

Mais même ici, c’est une image mitigée. Nous demandons à un jeune homme s’il irait se battre. En tant qu’étudiant, il est exempté pour l’instant, nous dit-il, “mais je n’irai sous aucun prétexte”.

“S’il le faut, j’irai en prison”, dit-il. “Cela n’aurait pas dû arriver. C’est un crime ce que fait le gouvernement.”