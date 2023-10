Si Jake Guentzel participe au match d’ouverture à domicile des Penguins, il espère que ce ne sera pas son dernier.

PITTSBURGH — Jake Guentzel était assis à son casier lundi au PPG Paints Arena après l’entraînement, et il ne pouvait s’empêcher de rire. Plus tôt dans la journée, il avait rejoint l’émission matinale populaire avec Mikey et Big Bob sur 96,1 FM et, avant qu’on lui pose une question sur le hockey, les animateurs de l’émission ont demandé à Guentzel s’il pensait que le coordonnateur offensif des Steelers, Matt Canada, devrait être congédié.

Fier partisan des Vikings du Minnesota, Guentzel ne semble pas avoir beaucoup d’opinion sur le Canada, mais il ne pouvait s’empêcher de rire de la question posée.

Guentzel, cependant, est devenu assez sérieux lorsqu’il a examiné une question différente après l’entraînement.

La star de 29 ans entre dans la dernière année de son contrat. L’été prochain, il pourrait devenir une denrée exceptionnellement prisée sur le marché libre.

Alors, qu’en est-il de ce contrat ?

Ne fais pas d’erreur. Guentzel souhaite un nouveau contrat avec les Penguins de Pittsburgh.

« J’ai grandi à Pittsburgh », a déclaré Guentzel. «J’aime tellement cet endroit. Je fais vraiment. C’est un endroit formidable, tant pour moi que pour ma famille. Je ne veux être nulle part ailleurs.

Kyle Dubas et l’agent de Guentzel, Ben Hankinson, n’ont pas encore parlé de nouveau contrat.

« La santé de Jake a été la principale priorité », a déclaré Dubas.

Guentzel a été opéré à la cheville début août et la crainte initiale était de rater la majeure partie du mois d’octobre. Cependant, Guentzel s’est entraîné quotidiennement avec les Penguins et, ces derniers jours, a patiné à sa place habituelle en avantage numérique et aux côtés de Sidney Crosby sur le premier trio des Penguins.

Mike Sullivan appelle Guentzel « au jour le jour », et tout porte à croire que Guentzel sera dans l’alignement lorsque les Penguins ouvriront la saison contre les Blackhawks de Chicago mardi soir.

Peut-être que les Penguins veulent évaluer la santé de Guentzel avant de faire une offre importante. Ou peut-être que Dubas a été tellement occupé à reconstruire les Penguins qu’il n’a tout simplement pas eu le temps de se concentrer sur une nouvelle entente pour le tireur d’élite.

Quoi qu’il en soit, les deux parties semblent convaincues que cela sera réalisé.

Les agents et les directeurs généraux peuvent avoir des relations litigieuses entre eux. Dubas et Hankinson s’entendent cependant à merveille.

« J’ai une excellente relation avec Ben », a déclaré Dubas.

La blessure à la cheville de Guentzel semble avoir ralenti les négociations. Mais cela semble temporaire.

« Nous pouvons avoir des discussions à ce sujet s’il le souhaite », a déclaré Dubas à propos de Hankinson. « Mais pour le moment, la priorité a été de se concentrer sur sa santé et de le ramener à 100 pour cent. »

Guentzel en est à la dernière saison d’un contrat qui lui rapporte 6 millions de dollars par an, ce qui est un accord très favorable à l’équipe, compte tenu de la production constante de Guentzel, de ses performances en séries éliminatoires et de son alchimie avec Crosby.

Compte tenu de l’âge de Guentzel, il semble probable qu’une augmentation soit nécessaire pour le garder à Pittsburgh.

L’une des stars de longue date des Penguins est tout à fait favorable à l’octroi d’un nouveau contrat à Guentzel.

« Je veux que nous le fassions signer », a déclaré Kris Letang.

Letang est sous contrat pour cinq ans supplémentaires. Crosby (deux ans), Evgeni Malkin (trois ans), Rickard Rakell (cinq ans) et Bryan Rust (cinq ans), Tristan Jarry (cinq ans), Erik Karlsson (quatre ans), Ryan Graves (six ans) et Marcus Pettersson (deux ans) sont tous liés par des contrats de plusieurs années avec les Penguins. Cela représente le noyau des Penguins.



Sidney Crosby discute avec Kris Letang, Rickard Rakell et Jake Guentzel. (Joe Sargent/NHLI via Getty Images)

Mais peu de joueurs sont aussi importants pour le noyau des Penguins que Guentzel. Il est à trois buts d’inscrire 200 pour sa carrière. Guentzel a atteint à deux reprises le plateau des 40 buts.

« Il fait partie intégrante de notre équipe et ce depuis plusieurs années », a déclaré Letang. « Faites-moi confiance, nous voulons le garder. C’est un grand joueur. Un excellent coéquipier. Il est tellement intelligent sur la glace. Nous le regardons toujours à l’entraînement et apprenons des choses de lui en raison de son intelligence.

Guentzel est arrivé chez les Penguins lors du repêchage de 2013 en tant qu’enfant maigre qui ne ressemblait pas à un espoir de grande envergure.

Une décennie plus tard, il est toujours un gars maigre qui ne ressemble pas à une star de la LNH. Mais il est.

Les stars des Penguins n’ont pas été choquées qu’il soit devenu une figure importante dans l’histoire de la franchise.

« Quand vous grandissez à côté de ces gars, vous apprenez ce qu’ils sont », a déclaré Letang. « Ce qui les motive. Et on pouvait tout de suite voir qu’il était tellement intelligent. Il patinait toujours vers des zones et la rondelle le trouvait juste. À chaque fois. Nous savions alors qu’il était un joueur spécial, un joueur intelligent.

Et un joueur qui guérit rapidement.

Guentzel n’était pas censé être prêt pour commencer la saison, mais il a semblé formidable lors des récents entraînements.

« C’est assez remarquable ce que chaque jour fait pour une blessure comme celle-ci », a-t-il déclaré. «Je me sens vraiment bien. Nous verrons demain.

Les coéquipiers de Guentzel sont encouragés à le revoir. Il est possible que Guentzel prive Letang de sa place en avantage numérique, mais le défenseur ne se plaint pas.

Il veut juste que Guentzel revienne dans l’alignement.

« C’est tellement bon de le voir là-bas, et il a l’air bien », a déclaré Letang. « Il apporte des éléments très importants à notre équipe, notamment la façon dont il peut jouer et marquer autour du filet. C’est un excellent buteur naturel. Le retrouver dans l’alignement serait énorme pour nous.

Guentzel a déclaré que surmonter les obstacles mentaux liés au retour d’une blessure grave était son dernier test.

« Cela fait partie de toute blessure que vous subissez », a-t-il déclaré. « Vous aurez des doutes. C’est la chose la plus importante. Vous devez vous assurer que vous êtes à l’aise là-bas. J’essaie juste de surmonter cela. Mais ça fait du bien.

Ce qui serait encore mieux que d’aller sur la glace pour la soirée d’ouverture serait une nouvelle offre de contrat lucrative de la part des Penguins.

Guentzel est un enfant du Minnesota, mais son cœur est fermement ancré à Pittsburgh.

Même s’il ne se soucie pas beaucoup de savoir qui appelle les jeux des Steelers.

« Je ne peux même pas vous dire à quel point j’aime cet endroit », a-t-il déclaré. « Du jeu avec Sid, à la propriété, aux gens de cette ville, à l’équipe. Honnêtement, j’aime tout dans cet endroit. C’est là que je veux être. Pour l’instant, je me concentre uniquement sur le jeu. Nous verrons si cela se produit. J’espère que c’est le cas.

(Photo du haut : Jeanine Leech / Icon Sportswire via Getty Images)