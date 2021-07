« Si injuste, si ridicule »: l’ancien président américain Trump s’en prend aux athlètes transgenres en mettant en garde contre les droits des femmes (VIDEO)

Apparaissant devant une toile de fond qui le proclamait comme « président Donald Trump », l’ancien chef d’État a déclaré lors d’un rassemblement républicain à Phoenix qu’ils « redonneraient de la grandeur à l’Amérique » et a déclaré qu’une partie de sa mission consistait à restaurer « honnête, libre et justes », ainsi que « l’intégrité des élections ».

Trump a critiqué son successeur démocrate, Joe Biden, au-delà des frontières du pays, l’introduction croissante de la « théorie critique de la race » et de la liberté d’expression étant « écrasée » avant qu’il ne se tourne brusquement vers « les hommes étant autorisés à concourir dans les sports féminins ».

« Comment aimez-vous ça ? » » a demandé le fulgurant de 75 ans alors que des huées retentissaient. « Pensez-y. Est-ce juste ? »

Donald Trump sur la façon dont les athlètes transgenres affectent négativement le sport féminin : pic.twitter.com/Xrb1BrmYNc – Jon Root (@JonnyRoot_) 25 juillet 2021

Il a ensuite semblé faire référence à Laurel Hubbard, l’athlète en transition qui a été autorisée à participer aux Jeux olympiques de Tokyo 2020.

« Avez-vous vu l’haltérophile ? » a demandé Trump. « Je déteste vous dire ça, les femmes, mais il a brisé votre record de longue date. »

On ne sait pas exactement quel record Trump aurait pu signifier. « Ce gars se lève, ‘boum, boum’, » ajouta-t-il, ayant apparemment regardé attentivement l’action.

Trump claque les hommes biologiques en compétition en tant que femmes aux Jeux olympiques. pic.twitter.com/p2HrBrRPLt – Le post-millénaire (@TPostMillennial) 25 juillet 2021

« Comme un record de neuf ans, fiston – un record de neuf ans. Boum. L’a-t-il fait d’une seule main ? C’est tellement injuste, tellement ridicule. Je vais être honnête, cependant, écoute – nous aimons tous gagner.

« Si j’étais entraîneur, je ne parlerais pas à trop de femmes comme nous connaissons les femmes. Je recevrais certaines de ces personnes… ce sont des femmes. »

Trump s’est arrêté pour laisser un air de mystère sur ce qu’il voulait dire exactement, puis a tourné son attention vers une légende de la NBA et un guerrier de la justice sociale.

Trump parle depuis plus de 90 minutes maintenant. Il pousse actuellement son public à huer l’équipe de football féminin des États-Unis. pic.twitter.com/yKubKXTuUO – Aaron Rupar (@atrupar) 25 juillet 2021

« Quelqu’un a dit que si LeBron James décidait de se faire opérer, comment serait-il? » a-t-il demandé, semblant imaginer le talisman des Lakers de Los Angeles en train de changer de sexe avant de dire aux sports féminins qu’ils pourraient « l’avoir ».

« Comment serait-il sur le terrain? Et au fait, LeBron James – vous pouvez l’avoir. Avez-vous vu les notes de basket-ball, qui étaient terribles? Elles ont augmenté après la défaite de son équipe.

« Les gens veulent voir des athlètes, ils veulent voir des compétitions. Mais la dernière chose qu’ils veulent voir, ce sont des hommes qui concourent dans des sports féminins. Très bientôt, vous n’aurez plus de femmes qui concourent. Je déteste le dire.

« Vous allez avoir un entraîneur avec une équipe complète, et cette équipe va gagner le championnat national si facilement, vous n’aurez pas de femmes en compétition.

« Ils vous enlèvent vos droits. C’est vraiment un mouvement pour les droits des femmes. Vous ne pouvez pas laisser cela se produire. Et maintenant, ils ont simplement permis que cela se produise aux Jeux olympiques. Les Jeux olympiques ont mal tourné aussi. »

Trump a semblé lier ce point aux problèmes de piratage, de « tir de roquettes » et de « rire des États-Unis dans le monde entier », ce qui, selon lui, n’était jamais arrivé sous sa direction.

« La gauche radicale est déterminée à tout gâcher en Amérique », a-t-il dit, s’installant dans un style quelque peu incohérent pour s’offusquer de la défaite surprise de l’équipe des États-Unis dans le football féminin aux Jeux olympiques.

« C’est ce qu’ils font. La politique réveillée enlève la vie et la joie de tout. Le réveilléisme vous fait perdre, ruine votre esprit et vous ruine en tant que personne.

« Vous devenez déformé, vous devenez dément. L’équipe de football féminin des États-Unis est un très bon exemple de ce qui se passe.

« Plus tôt cette semaine, ils ont perdu de manière inattendue contre la Suède trois contre rien – et les Américains en étaient heureux. »

Trump s’est heurté à plusieurs reprises à la capitaine de l’équipe féminine, Megan Rapinoe, bien qu’il soit rapidement passé au commissaire de la Ligue majeure de baseball, Rob Manfred, et à la décision très médiatisée de déplacer le match des étoiles de la Géorgie en raison des modifications apportées aux règles de vote.

« Maintenant, la gauche est en train de détruire notre passe-temps national, le baseball », a affirmé Trump.

« D’abord, on a vu le spectacle embarrassant du commissaire du baseball s’inclinant devant la gauche radicale sur la fraude électorale. Vous avez vu ce qu’ils ont fait : vous avez vu qu’ils ont déplacé le match des étoiles.

« Maintenant l’une des franchises les plus appréciées et les plus connues du baseball – tout le baseball, je l’ai regardé quand j’étais enfant au Yankee Stadium – les Indians de Cleveland changeront de nom [because of concerns over racism] qui était rempli d’histoire et de souvenirs.

« Le nouveau nom sera les Cleveland Guardians, ce qui est terrible. Les Indiens de Cleveland… vous savez, si j’étais un Indien, je poursuivrais en justice. Quoi de mieux [than the name Indians], surtout si vous avez une bonne équipe ?

« C’est l’un des plus grands noms, l’un des logos les plus incroyables. Les gens ont adoré. Ils deviennent complètement fous du changement de nom dans l’Ohio.

« De quoi s’agit-il ? La folie de la gauche n’a pas de limites, et les Indiens et les fans de baseball devraient être grandement insultés. Ils veulent nous enlever notre histoire, notre héritage, notre culture et tout ce qui nous unit. »