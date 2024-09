L’ancien président Donald Trump et le gouverneur de Californie Gavin Newsom ne s’aiment pas. On a pu le constater dès 2017, lorsque les deux hommes ont rejoint le gouverneur de l’époque, Jerry Brown, pour visiter des zones touchées par des incendies de forêt dans et à proximité des forêts nationales.

Le dégoût évident entre Newsom, alors lieutenant-gouverneur, et le président de l’époque, Trump, était évident à travers leurs expressions faciales à chaque fois qu’ils se regardaient.

Mais l’ironie du sort se produit. Pour que Newsom ait un avenir politique, il faut que Trump reprenne la présidence cet automne et qu’il quitte ensuite le pouvoir pacifiquement à la fin de ce qui serait son deuxième mandat.

Pour l’instant, rien ne garantit que Newsom aura un avenir politique à long terme.

Voici la réalité fondamentale : la vice-présidente Kamala Harris détient actuellement une légère avance sur Trump, à la fois dans la plupart des sondages nationaux et dans les enquêtes menées auprès des électeurs potentiels des États clés qui devraient décider de leur campagne d’automne.

Ce qui soulève la question : si Harris gagne, où ira Newsom ?

Il ne peut plus jamais se présenter au poste de gouverneur en raison de la limitation du nombre de mandats, même si les candidats actuels de 2026 au poste actuel de Newsom peuvent parfois sembler des pygmées à ses côtés. Newsom a été assis à cheval sur la politique californienne de manière presque toute-puissante pendant la majeure partie des six dernières années. Tout ce qu’il a voulu, il l’a obtenu. Ce qu’il n’a pas voulu, ne s’est pas produit.

Bien sûr, c’est là le pouvoir de sa fonction. Newsom n’était pas une personnalité aussi avenante dans son précédent poste de lieutenant-gouverneur, tout comme l’actuelle lieutenant-gouverneure Eleni Kounalakis n’a pas semblé très présente – pour l’instant.

Si Trump devait battre Harris cet automne, Newsom aurait deux années complètes après la fin de son mandat à Sacramento pour parcourir le pays en vue de l’investiture démocrate pour l’élection présidentielle de 2028. Mais si Harris gagne et se présente ensuite à la réélection en 2028, Newsom devrait attendre 2032.

À 56 ans, il est suffisamment jeune pour attendre aussi longtemps, car il aura alors 64 ans, un âge assez typique pour les candidats à la présidence.

Le dernier homme politique californien à avoir passé six ans à briguer la présidence alors qu’il n’était pas encore au pouvoir est Ronald Reagan, qui a dû travailler si longtemps en partie parce qu’il a perdu sa candidature à l’investiture républicaine en 1976. Cela a fini par lui réussir, car il a passé la plupart de ces années à faire campagne pour ses collègues républicains dans plus de trois douzaines d’États, ramassant des bons pour de futures faveurs. Il a facilement battu George H.W. Bush pour l’investiture républicaine de 1980, puis a choisi Bush comme colistier.

Avant le retrait soudain du président Biden de la campagne actuelle, Newsom semblait être un candidat très fort pour la nomination de son parti en 2028 pour ce qui serait un siège vide si Trump quittait ses fonctions pacifiquement.

Mais les choses ont changé. En choisissant Tim Walz comme vice-président, Harris a offert à Newsom un concurrent potentiel majeur pour 2028 ou 2032, qui n’était jusqu’alors sur le radar de personne. Son processus de sélection a également donné une nouvelle importance à des gouverneurs comme Josh Shapiro de Pennsylvanie et Roy Cooper de Caroline du Nord. Tous pourraient être de futurs concurrents pour Newsom, tout comme la gouverneure du Michigan Gretchen Whitmer.

Une façon pour Newsom de rester en vue à l’échelle nationale serait d’obtenir un poste dans un cabinet Harris, si elle gagne cet automne.

Le fait d’avoir occupé le poste de secrétaire d’État a certainement aidé Hillary Clinton à obtenir la nomination démocrate en 2016.

Mais Harris veut-il de Newsom ? Les deux hommes ont maintenu une alliance prudente tout au long de leur carrière, tous deux ayant débuté comme protégés de l’ancien maire de San Francisco Willie Brown et partageant souvent les mêmes directeurs de campagne, sans jamais se disputer les mêmes postes.

Mais Harris a gardé Newsom hors de la scène lors de la Convention nationale démocrate d’été, son seul discours télévisé étant celui où il a donné les voix des délégués californiens à Harris, rendant ainsi sa nomination officielle.

Alors que ses futurs rivaux potentiels ont tous eu la possibilité de prendre la parole à la tribune, Newsom n’en a pas eu. Cela n’est pas de bon augure pour un poste de haut niveau au sein du cabinet, comme celui de secrétaire d’État ou de ministre des Finances.

Il est donc tout à fait possible que Newsom soit laissé dans le désert, comme ce fut le cas de Reagan après que Jerry Brown eut pris le poste de gouverneur en 1974.

À l’heure actuelle, personne ne sait si un Newsom hors du bureau aurait la même endurance que Reagan, même si ses cheveux sont tout aussi épais et lisses.

Envoyez un courriel à Thomas Elias à [email protected].

Cet article a été publié à l’origine sur Ventura County Star : Elias : Si Harris gagne, où ira Newsom ?