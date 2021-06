Est-ce que le Pixel 6 et Pixel 6 Pro arrivent ressemblant à tous les rendus récents qui ont fait surface, nous pourrions obtenir l’un des redressements de conception de téléphone les plus radicaux de l’histoire. Passer du Pixel 5 à celui-ci présenterait un changement de direction sauvage que nous voyons rarement. Nous passerions d’aussi ennuyeux et sûr que possible à « Oh, tu voulais que nous nous déchaînions, alors regarde ça » en un clin d’œil.

Certaines des premières fuites de cette conception suggèrent que nous pourrions voir une conception combinée blanc-orange avec un or doux. Connaissant Google, je ne serais pas surpris si nous voyions également une version entièrement noire. Les gens adorent un téléphone tout noir solide.

Mais savez-vous ce qui constituerait l’option ultime en tant que retour à des temps meilleurs qui inaugureraient magnifiquement une nouvelle ère? Un Pixel 6 en « Panda » ou « Penguin », comme nous aimions l’appeler. Vous ne connaissez pas le schéma de couleurs ? Il faudrait revenir sur le Pixel 2 XL, un téléphone que j’ai appelé « mon iPhone » et qui était sans aucun doute le plus beau téléphone que Google ait sorti dans la gamme Pixel.

Bien que nous n’ayons aucune preuve que Google fabrique une version noir et blanc du Pixel 6, le créateur du concept @PhoneDesigner connaît l’historique des choix de couleurs de Google et s’est moqué de ce à quoi le téléphone pourrait ressembler. Dire que ce serait celui-là est un euphémisme de tous les temps. Regardez à quel point ce téléphone pourrait être chaud si Google acceptait cette idée.

Google nous propose apparemment un boîtier de caméra massif qui s’étend horizontalement sur le dos du téléphone, une simple face avant avec une caméra perforée et quelques options de taille parmi lesquelles choisir. Cette barre de caméra donne un aspect gênant à moins que vous ne jouiez avec les couleurs. Les rendus divulgués nous ont donné des blancs, des oranges et des ors qui l’entourent, mais quelque chose dans le noir au-dessus de la caméra aide à le cacher, tout en attirant la bonne quantité d’attention. Et ce bouton d’alimentation orange est la touche finale parfaite.

Vous les gars, c’est celui que je veux. Dites à Google que j’en ai besoin.