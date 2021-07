Si elle est réelle, cette conception de Surface Duo 2 est une erreur majeure

Le Microsoft Surface Duo original n’a pas nécessairement échoué en tant que concept, il a échoué parce que Microsoft a décidé qu’un design ultra minimaliste était plus important qu’une fonctionnalité technologique intelligente appropriée. Le Surface Duo est en fait un joli bon idée, l’entreprise qui l’a fait ne voulait tout simplement pas reconnaître que sauter des fonctionnalités importantes limiterait sévèrement son utilité pour presque toutes les personnes sur la planète.

Pour le deuxième tour, et un appareil susceptible d’être surnommé le Surface Duo 2, Microsoft aurait corrigé la plupart des erreurs. Malheureusement, l’une des mesures qu’ils ont apparemment prises pour corriger l’un des plus gros défauts de l’original éloigne l’intention de l’original d’être un appareil de productivité multidimensionnel.

Au cours du week-end, après être resté sur YouTube pendant un mois sans que personne ne s’en aperçoive, les médias ont découvert un clip YouTube présentant plusieurs images d’un appareil censé être le Surface Duo 2. Les images montrent à la fois des modèles blancs et noirs d’un Surface Duo 2 avec un système de charnière familier, un corps rectangulaire étrange, un lecteur d’empreintes digitales manquant (qui pourrait maintenant être dans le bouton d’alimentation) , et un ajout majeur à l’arrière.

Comme je suis sûr que vous l’avez déjà compris, cette Surface Duo 2 a une énorme bosse de caméra à l’arrière qui devrait contenir des objectifs standard, larges et téléobjectifs. C’est un monstre de boîtier d’appareil photo qui ressemble à l’appareil photo trouvé sur le Galaxy Note 20 ou le Galaxy Z Fold 2. Même si le Surface Duo original avait ce que je crois toujours être le pire appareil photo pour smartphone que j’ai jamais utilisé, je ne suis pas bien sûr que c’est le bon changement que nous voulions de Microsoft.

La beauté du Surface Duo est le système de charnière qui permet à l’appareil de se transformer en plusieurs positions ou appareils différents. Il peut s’ouvrir comme un livre, plié au milieu pour une utilisation sur deux écrans et une tenue confortable. Il peut être ouvert à plat et posé sur une table pour l’utiliser presque comme un grand écran. Il pourrait également être replié vers l’arrière dans un appareil à écran unique beaucoup plus petit pour une utilisation à une main. Cette conception, avec cet horrible boîtier de caméra, élimine deux de ces trois scénarios.

Si cela est réel, cela semble être une erreur majeure de Microsoft. Vous ne pourrez pas replier cet appareil sur lui-même pour une utilisation à une main, car le boîtier de l’appareil photo ne le permettra pas. Cette caméra créera un espace important (et probablement inconfortable à tenir) entre les deux panneaux une fois pliés. Vous ne pourrez pas non plus le poser à plat sur une table, car encore une fois, ce boîtier de caméra va créer des problèmes. Je suis en fait secoué par le fait que cela pourrait être la décision adoptée par Microsoft, car cela change complètement le caractère unique de l’idée d’un Surface Duo.

« Mais Kellen, vous avez dit que la caméra était nulle et que cela pourrait résoudre ce problème ! » Bien sûr, mec, cela pourrait certainement conduire à une meilleure expérience de la caméra. Mais bon Dieu, Microsoft n’a pas eu besoin d’ajouter l’énorme configuration de capteur de caméra de cette année pour vous offrir une caméra de qualité tout en annulant les avantages de leur conception originale. Vous vous souvenez peut-être du Pixel d’origine et de son appareil photo leader sur le marché qui était complètement plat sur l’appareil. Cet appareil photo ou quelque chose de similaire aurait été tout ce dont Microsoft avait besoin car cela leur aurait donné des performances de caméra acceptables (en supposant que Microsoft puisse même régler correctement une caméra) tout en conservant la conception originale du Duo. Cela enlève tout cela pour le plaisir de… je ne sais même pas, pour parler de spécification ?

Le reste de l’appareil, selon Windows Central, serait doté d’un Snapdragon 888, 5G, NFC, et ce que je ne peux qu’imaginer sont des spécifications appropriées et actuelles pour un smartphone moderne. C’est génial. Cette nouvelle configuration de caméra ne l’est certainement pas.

Nous n’avons pas besoin du Surface Duo 2 pour avoir le meilleur appareil photo sur Terre. Nous en avons besoin pour avoir un bon appareil photo ou acceptable. Cela aurait pu être fait sans cela.