« Si Eddie Howe et les joueurs peuvent faire face à cela, ce sera vraiment spécial » Steve Howey, légende de Newcastle, identifie le facteur le plus important de la saison à venir

L’incroyable ascension de Newcastle depuis sa reprise par des investisseurs saoudiens en 2021 a conduit à des prédictions folles pour cette saison.

L’ancien Magpie Stuart Pearce a même fait basculer le Toon pour GAGNER la Premier League ce trimestre – de nombreux fans trouvant la suggestion bizarre. Pour Steve Howey, qui a fait 242 apparitions pour Newcastle United entre 1989 et 2000, son ancien club a montré qu’il méritait d’être dans la conversation.

« Je pense qu’ils réussiront très bien dans la ligue », a déclaré Howey QuatreQuatreDeux au nom de NJ.Bet. « J’étais au match contre Manchester City ce week-end. Vous pouviez voir que City était évidemment encore un peu en avance en termes de qualité.

« Mais les commentaires de Pep Guardiola après le match ont été clairs et nets. Il est évidemment très impressionné par ce que fait Newcastle et ce n’est pas une surprise.

« Ce que font Eddie Howe, son équipe et ses joueurs est très bon. Non, ils ne sont peut-être pas là pour remporter la Premier League ce trimestre, mais ils sont dans la conversation beaucoup plus tôt que prévu. C’est à cause de les managers et l’équipe qu’il construit et le calibre des joueurs qui sont entrés. »

Bien qu’il ait chanté les louanges de son ancienne équipe, Howey tient à souligner un facteur qui pourrait jouer un rôle décisif dans la capacité de Newcastle à atteindre les mêmes sommets que la saison dernière.

« Ce qui est vraiment difficile, c’est la Ligue des champions », ajoute-t-il. « Pas seulement l’Europe, la Ligue Europa par exemple, mais le niveau supérieur. Pep a souligné après le match du week-end dernier que City avait dû se rendre à Athènes pour jouer la Super Coupe cette semaine-là alors que Newcastle avait eu une semaine libre. Le voyage sera difficile . Si Eddie et ses joueurs peuvent faire face à des combats sur plusieurs fronts, ce sera vraiment quelque chose de spécial. »

