Le président Recep Tayyip Erdogan a annoncé le nouveau programme spatial très ambitieux de la Turquie sur 10 ans, comprenant des missions lunaires, des astronautes turcs dans l’espace et le développement d’un réseau satellitaire sophistiqué.

Le plan audacieux a été dévoilé mardi soir lors d’une cérémonie extravagante au cours de laquelle Erdogan a juré que son pays ferait « Premier contact avec la lune » en 2023 pour marquer le centenaire de la fondation de la république turque.

«Si Dieu le veut, nous allons sur la lune» Dit Erdogan.

La première étape de l’aventure spatiale de la Turquie impliquera « coopération internationale » avec une mission de suivi prévue avec des roquettes turques.

Erdogan a également ajouté que l’agence spatiale turque (TUA), fondée en 2018, prévoyait de coopérer avec la communauté internationale sur la construction d’un port spatial.

«J’espère que cette feuille de route, qui portera la Turquie au premier rang de la course spatiale mondiale, prendra vie avec succès», Erdogan a ajouté.

Bien que certains aient été sceptiques, les partisans affirment que cela réduira la fuite des cerveaux actuellement en cours dans l’économie turque et encouragera davantage d’innovateurs scientifiques et technologiques à rester et à renforcer la position du pays dans la communauté internationale de l’exploration spatiale.

Les détails spécifiques ont été rares lors de l’annonce, bien qu’Erdogan aurait eu une conversation téléphonique récente avec l’homme le plus riche du monde et le fondateur de SpaceX, Elon Musk, pour discuter du développement de la technologie spatiale avec la participation d’entreprises turques.

Pendant ce temps, un vaisseau spatial chinois sans pilote est entré en orbite autour de Mars, juste un jour après qu’un autre vaisseau spatial, Amal, des Émirats arabes unis a pris position au-dessus de la planète rouge.

Le rover américain Perseverance vise à atterrir sur le voisin planétaire le plus proche de la Terre le 18 février pour rechercher des signes de vie microscopique ancienne et collecter des échantillons pour le retour sur Terre dans la prochaine décennie.

