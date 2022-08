Si demain est le dernier jour d’Archie alors tant pis, mais nous nous battrons jusqu’au bout

LES parents d’Archie Battersbee ont promis de contester une décision de la Cour d’appel et de “se battre jusqu’au bout” pour tenter d’empêcher la désactivation du système de survie de leur fils.

Papa Paul Batterbee et maman Hollie Dance ont reçu le coup final dévastateur cet après-midi alors que le tribunal a refusé d’annuler leur décision.

Archie Battersbee a subi des lésions cérébrales dans un «accident anormal» et ne répond plus depuis Crédit : PA

Sa mère Hollie Dance s’est battue pour garder son système de survie activé Crédit : PA

S’exprimant devant le Royal London Hospital aujourd’hui, Mme Dance a lancé un dernier appel passionné aux pouvoirs en place.

Elle a déclaré: “Nous avons fait une promesse à Archie, nous nous battrons jusqu’au bout. Et Archie se bat toujours.

“Si demain est le dernier jour, qu’il en soit ainsi, mais nous allons nous adresser à la Cour suprême.”

Mme Dance a ajouté que couper le système de survie – prévu pour midi mardi – ne serait pas juste pour son fils.

Elle a déclaré: “J’ai à cœur l’intérêt supérieur de mon fils – Paul et les frères et sœurs – personne d’autre n’a à cœur l’intérêt supérieur d’Archie.

“Et je dis, et je le maintiens toujours, le meilleur intérêt d’Archie serait de laisser à cet enfant le temps de récupérer. S’il ne récupère pas, il ne récupère pas, mais donnez-lui le temps de récupérer.”

Les parents au cœur brisé espéraient que le traitement de leur enfant de 12 ans se poursuivrait après qu’un comité de l’ONU ait demandé un report la semaine dernière.

Le report de la fin du traitement d’Archie aurait donné à l’ONU le temps de déterminer si le laisser mourir violait ses droits en tant que personne handicapée.

Mais les espoirs de ses parents ont été cruellement déçus cet après-midi.

La famille s’est plutôt vu accorder un court délai jusqu’à midi demain. Son système de survie devait auparavant être désactivé à 14 heures aujourd’hui.

Archie a été retrouvé avec une ligature sur la tête après un défi sur les réseaux sociaux chez lui à Southend, Essex, le 7 avril de cette année.

Le jeune a subi des lésions cérébrales dans “l’accident anormal” et ne répond plus depuis.

Un juge de la Haute Cour avait précédemment statué que mettre fin au traitement était dans l’intérêt supérieur d’Archie, après avoir examiné les preuves.

Mme Dance a déclaré ce matin qu’elle avait reçu une lettre décrivant “l’exécution chorégraphiée” d’Archie à 14 heures aujourd’hui.

“Il n’y a pas eu de réunion, je me suis assis et je me suis cassé doucement”, a-t-elle déclaré.

“Nous avons fait une promesse à Archie, nous nous battrons jusqu’au bout. Et Archie se bat toujours” Hollie danse

Mme Dance a déclaré qu’ils avaient reçu la lettre et “juste laissés pour faire face à nos propres sentiments”.

Elle a ajouté: “Cela a juste causé tellement de stress. Cela aurait pu être totalement évité et géré de manière totalement différente de la façon dont il a été géré.

“Nous n’aurions pas dû être traînés devant les tribunaux.”

Mme Dance a déclaré que les deux derniers mois avaient été “des montagnes russes émotionnelles”.

Avant l’audience de lundi, elle a déclaré: “Cela m’a juste laissée très anxieuse tout le week-end.

“J’ai porté beaucoup d’anxiété ici dans ma poitrine. C’est juste horrible.”

Dans des observations écrites à la Cour d’appel aujourd’hui, Edward Devereux QC – agissant pour Mme Dance et M. Battersbee – a déclaré que la demande de l’ONU de retarder la désactivation du système de survie d’Archie était “contraignante” en vertu du droit international.

Il a fait valoir que tout manquement à la demande du comité, faite conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, équivaudrait à une “violation flagrante, flagrante et inacceptable du droit international”.

M. Devereux a demandé au tribunal d’accorder un sursis pour empêcher le retrait du traitement de maintien de la vie jusqu’à ce que le comité ait eu le temps d’examiner le cas d’Archie.

Mais Fiona Paterson, représentant Barts Health NHS Trust, a déclaré que la demande du comité des Nations Unies n’était pas contraignante.

Dans leur jugement, Sir Andrew McFarlane – Lady Justice King et Lord Justice Moylan – a déclaré: “Ma décision est que, sauf pour accorder un court séjour jusqu’à midi demain, la demande des parents pour tout autre séjour est rejetée.”

Le juge a déclaré que la Convention relative aux droits des personnes handicapées – sur laquelle le comité de l’ONU a fondé sa demande – est un “traité international non incorporé”.

« COMPLÈTEMENT INACCEPTABLE »

Il a déclaré: “Cela ne fait pas partie du droit du Royaume-Uni … et il n’est pas approprié que ce tribunal applique un traité international non incorporé dans son processus décisionnel.”

Il a ajouté: “Chaque jour où (Archie) continue de recevoir un traitement de maintien de la vie est contraire à son intérêt supérieur et, par conséquent, un séjour, même pour une courte période, est contraire à son intérêt supérieur.

« Bref, son système, ses organes et, finalement, son cœur sont en train de se fermer.

“Les options devant le tribunal ont toujours été difficiles.”

Sir Andrew a déclaré que les options devant les tribunaux étaient de retirer immédiatement le traitement – ​​entraînant la mort d’Archie peu de temps après – ou de le laisser mourir à un moment donné dans les semaines à venir.

Ses parents ont dit que cela lui permettrait de décéder à un moment “choisi par Dieu”.

Les parents d’Archie sont soutenus par l’organisation de campagne, le Christian Legal Centre.

Le tribunal s’est brièvement ajourné pour permettre aux avocats de parler aux parents d’Archie d’une éventuelle tentative de demander à la Cour suprême l’autorisation de faire appel de la décision.

Une lettre adressée à la famille par Barts Health NHS Trust samedi a déclaré: “Nous comprenons que toute discussion autour du retrait du traitement d’Archie est très difficile et douloureuse.

“Cependant, nous voulons nous assurer que vous et votre famille êtes impliqués autant que vous le souhaitez.”

La famille d’Archie a été informée de la manière dont le processus de retrait doit être effectué, dans le but de “préserver la dignité d’Archie”.

La lettre continuait: “Vous ou n’importe quel membre de la famille voudrez peut-être vous allonger sur le lit d’Archie avec lui ou l’avoir dans vos bras, si cela doit être pratiquement possible.”

Écrivant au secrétaire à la Santé samedi, Mme Dance a déclaré: “Si cela se produit, ce sera une cruauté extraordinaire et une violation flagrante des droits d’Archie en tant que personne handicapée.

“Archie a le droit de faire examiner par un organisme international des droits de l’homme les décisions concernant sa vie et sa mort, prises par le NHS et les tribunaux britanniques.

“Hâter sa mort pour empêcher cela serait totalement inacceptable.

“J’espère que vous agirez maintenant immédiatement, en tant que membre du gouvernement responsable du NHS, pour veiller à ce que cela ne se produise pas et que notre pays honore ses obligations en vertu des traités internationaux sur les droits de l’homme que nous avons signés et ratifiés.”

Les médecins traitant Archie pensent qu’il est mort du tronc cérébral et disent que la poursuite du traitement de maintien de la vie n’est pas dans son intérêt.