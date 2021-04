S’exprimant dans l’émission très populaire d’El Chiringuito, le milliardaire âgé a déclaré que les champions de la Liga sont financièrement « ruiné » après avoir perdu 482 millions de dollars au cours des deux dernières saisons, tandis que 6 milliards de dollars ont été perdus collectivement entre les 12 formations fondatrices.

Prétendre que le mouvement est effectué dans une offre « Pour sauver le football à ce moment critique », Perez a dit aussi bizarrement que «Les jeunes ne s’intéressent plus au football», proposer des idées pour raccourcir les matchs de 90 minutes afin de retenir leur attention.

«Les audiences diminuent et les droits diminuent et il fallait faire quelque chose. Nous sommes tous ruinés. La télévision doit changer pour que nous puissions nous adapter », Insista Perez.

Florentino Perez dit que nous devrons peut-être faire des matchs de football de moins de 90 minutes 😳 pic.twitter.com/wvxbIFdp5c – ESPN FC (@ESPNFC) 20 avril 2021

De l’avis de Perez, la jeune génération se désintègre « parce qu’il y a beaucoup de jeux de mauvaise qualité et qu’ils ne sont pas intéressés – ils ont d’autres plates-formes sur lesquelles se distraire. «

En réponse aux réformes de sa compétition de clubs phare adoptées par l’UEFA lundi, Perez a fait valoir: «Si nous continuons avec la Ligue des champions, il y a de moins en moins d’intérêt et puis c’est fini.

«Le nouveau format, qui démarre en 2024, est absurde. En 2024, nous sommes tous morts.

Est-ce qu’il brûle juste la maison à ce stade pour des funzies et pense que c’est une flamme de gloire? Les fans de Legacy sont coincés dans le passé, les futurs fans sont simples d’esprit avec une courte durée d’attention et les gestionnaires et les joueurs ne sont pas pertinents et obséquieux pour le dieu esclave de l’argent? Quel est le but ici? – Prabashni Dherman (@BashDherman) 20 avril 2021

«Quand vous n’avez pas de revenus autres que la télévision, vous dites que la solution est de faire des matchs plus attrayants que les fans du monde entier peuvent voir avec tous les grands clubs, et nous sommes arrivés à la conclusion que si au lieu d’avoir une Ligue des champions nous avons une Super League, nous pourrions alléger ce que nous avons perdu. «

Réagissant sur Twitter, la majorité des fans étaient contre l’ESL, appelant Perez « hors de portée » pour jaillir « Tellement de bêtises » et « Bêtement absolu ».

«À quels jeunes parle-t-il?» une a demandé, tandis qu’un critique a noté: «Il fait le truc du ‘millenial tué les entreprises d’insertion’.»

Entendre les premières fissures peut commencer à apparaître dans l’édifice laid et déformé de l’ESL. Dit que deux clubs anglais sont sur le point de perdre leur sang-froid. – Oliver Holt (@ OllieHolt22) 20 avril 2021

De fortes divergences d’opinions émergent en privé entre les clubs séparatistes. Certains cadres impliqués croient qu’ils sont suspendus pour sécher et commencent à avoir froid aux pieds. Ils sont nerveux et déçus de la façon dont cela a été géré. L’un dit: « Ce n’est pas ce pour quoi nous nous sommes inscrits » – Kaveh Solhekol (@SkyKaveh) 20 avril 2021

Un autre s’est demandé: «Est-ce qu’il brûle juste la maison à ce stade pour s’amuser et penser que c’est une flamme de gloire?»

«Les fans de Legacy sont coincés dans le passé, les futurs fans sont simples d’esprit avec une courte durée d’attention, et les managers et les joueurs ne sont pas pertinents et obséquieux pour l’esclave Dieu, l’argent? Quel est le but ici? »

Ailleurs, plusieurs points de vente ont affirmé que certains des clubs fondateurs avaient déjà froid aux yeux.

Football. Le jeu du peuple.https: //t.co/iYMTDXTsospic.twitter.com/0Uk9oZRAI2 – Everton (@Everton) 20 avril 2021

«Deux clubs anglais sont sur le point de perdre leur sang-froid», a écrit un journaliste du Mail dimanche, tandis qu’un autre de Sky a déclaré qu’il y avait maintenant «De fortes divergences d’opinions se font jour en privé entre les clubs séparatistes».

Il y aurait un sentiment de certains « nerveux » et « déçu » dirigeants qu’ils sont «Être suspendu pour sécher», et que le projet et la fureur qui en résulte ne sont pas ce pour quoi ils se sont engagés.

En revanche, la BBC a affirmé que « Il n’y a pas d’affaiblissement de la détermination au sein des six clubs anglais qui se sont inscrits à l’ESL », comme les plans ont « A été mûrement réfléchi et profitera au jeu dans son ensemble », avec les patrons « en attendant que la tempête s’éteigne ».

Il est probablement trop tard pour un défilé 🏆🥳 pic.twitter.com/qEc24zBb7l – Loups (@Wolves) 20 avril 2021

En Premier League, Everton a publié l’une des déclarations les plus fortes à ce jour critiquant les développements, affirmant que ceux qui étaient derrière étaient « Trahir la majorité des supporters de football dans notre pays et au-delà » en démontrant «Arrogance absurde».

«Six clubs agissant entièrement dans leur propre intérêt. Six clubs ternissent la réputation de notre ligue et du football », cinglé, s’adressant à ses rivaux nationaux qui ont choisi de rejoindre l’ESL.

Essayant d’alléger l’ambiance, les Wolverhampton Wanderers ont modifié leur biographie sur Twitter pour imaginer une édition de l’élite anglaise qu’ils auraient gagnée si les six clubs ESL avaient suivi leur plan avant cette date. « Probablement trop tard pour un défilé, » ont-ils admis.