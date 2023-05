Si Dalit n’est pas nommé ministre en chef adjoint… : avertissement du chef du Congrès

Le chef du Congrès, G Parameshwara, a averti aujourd’hui la direction centrale du parti que si un poste de vice-ministre en chef (DCM) n’était pas attribué à un Dalit, il y aurait une réaction négative et cela causerait des problèmes au parti.

G Parameshwara, 71 ans, un Dalit, était vice-ministre en chef du gouvernement de coalition Congrès-JD(S) dirigé par HD Kumaraswamy. Il a également été le plus ancien chef du comité du Congrès du Karnataka Pradesh (huit ans).

Son avertissement voilé est venu quelques heures après que le Congrès a annoncé que Siddaramaiah serait ministre en chef et DK Shivakumar serait son seul adjoint.

À une question sur le fait que M. Shivakumar aurait mis une condition à la direction selon laquelle il devrait être le seul DCM, M. Parameshwara a déclaré: « Ce qu’il a dit pourrait être juste du point de vue de M. Shivakumar, mais le point de vue du haut commandement devrait être différent. Haut Le commandement doit décider, nous attendons d’eux (haut commandement) qu’ils… »

Quant à savoir si une injustice a été faite aux Dalits en ne donnant pas un poste de DCM à la communauté, il a déclaré que les gens, en particulier la communauté Dalit, avaient d’énormes attentes.

« En comprenant ces attentes, nos dirigeants devront prendre une décision. Si cela ne se produit pas, il y aura naturellement des réactions. Je n’ai pas besoin de le dire. Au lieu de le réaliser plus tard, s’ils le rectifient maintenant ce sera mieux. Sinon, cela peut causer des problèmes au parti. Je voudrais leur dire de le comprendre », a déclaré M. Parameshwara.

Il a dit qu’il était candidat aux postes de CM et de DCM.

« J’étais à la fois ministre en chef et aspirant ministre en chef adjoint, mais maintenant nous devons nous conformer à la décision du haut commandement, alors voyons ce qu’ils feront dans les jours à venir. Pour l’instant, ils ont fait des annonces sur les deux, nous allons doivent attendre et voir comment ils rendront justice lors de l’élargissement du cabinet », a-t-il déclaré.

S’adressant aux journalistes ici, il a déclaré: « Le haut commandement a annoncé CM et DCM. Siddaramaiah devient CM pour la deuxième fois de notre parti, nous nous attendons à ce qu’il fournisse une bonne administration. Les attentes des gens sont énormes envers nous en raison de la promesse de bonne administration dans notre manifeste. Je salue la décision et j’attends d’eux qu’ils nous mettent tous en confiance pour assurer une bonne administration.

M. Parameshwara, qui représente Koratagere dans le district de Tumakuru, avait perdu les élections à l’assemblée de 2013, alors qu’il était président du KPCC. Il était alors candidat au poste de ministre en chef, mais comme il a été vaincu, il a été nommé MLC et ministre dans le gouvernement Siddaramaiah (2013-2018).

Répondant à une question sur « aucun d’entre eux » (Dalits) n’ayant demandé le poste de DCM d’une voix forte, M. Parameshwara a déclaré qu’une voix forte ne signifie pas crier avec une demande.

« Nous avons demandé (des postes)… J’espère que le haut commandement y prêtera attention, car les gens ont voté pour nous et ont contribué à l’arrivée au pouvoir du Congrès. Nous devons garder cela à l’esprit et aller de l’avant », a-t-il déclaré. a dit.

Plus tôt dans la journée, avant l’annonce officielle du Congrès nommant M. Siddaramaiah et M. Shivakumar au poste de ministre en chef et de ministre en chef adjoint, respectivement, M. Parameshwara, en réponse à une question lui demandant s’il demanderait un poste de DCM, a déclaré : « Qu’y a-t-il à demander « Ils devraient donner. Comme j’étais DCM plus tôt, je m’attends à ce qu’ils donnent. Voyons voir… »

S’opposant à la prétendue demande de M. Shivakumar selon laquelle lui seul devrait être vice-ministre en chef, il a déclaré: « Une seule personne devrait être au pouvoir (et) les autres ne devraient pas l’être n’est pas une bonne position. Tout le monde a contribué à l’arrivée au pouvoir du parti. Tous les communautés ont contribué, et naturellement, justice doit leur être rendue. »

Soulignant que les Dalits, les Lingayats et les minorités ont fortement soutenu le parti du Congrès dans les sondages, il a déclaré que le Congrès avait remporté 35 des 51 sièges dalits.

« En plus de cela, dans deux sièges généraux, les candidats communautaires ont remporté, donc c’est au total 37. Les votes des Dalits ont eu un impact dans plusieurs autres segments », a-t-il déclaré.

Lors des élections du 10 mai à l’Assemblée de 224 membres, le Congrès a remporté une victoire catégorique en remportant 135 sièges, tandis que le BJP au pouvoir et l’ancien Premier ministre HD Deve Gowda, dirigé par Janata Dal (laïque), ont obtenu respectivement 66 et 19 sièges.



(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)