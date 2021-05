Si Comcast décide de vendre des réseaux sportifs régionaux, ces acheteurs ont le plus de sens

Gants de baseball en attente d’action au-dessus du logo NBC Sports Philadelphia avant le match de la MLB entre les Reds de Cincinnati et les Phillies de Philadelphie le 11 avril 2018 au Citizens Bank Park de Philadelphie, en Pennsylvanie. Gavin Baker | Icon Sportswire | Getty Images

Donner au propriétaire du sport légendaire Ed Snider crédit – il a été l’un des premiers à voir l’opportunité commerciale autour des réseaux sportifs régionaux. Snider a combiné un réseau sportif régional et une chaîne de cinéma en 1976 lorsqu’il a lancé PRISM. Si vous êtes un Philadelphien de longue date, vous vous souvenez bien du réseau. PRISM était un supplément de câble. La chaîne a été diffusée la franchise Flyers de la Ligue nationale de hockey et les 76ers de l’Association nationale de basketball. Les matchs des Phillies de la Major League Baseball ont également été diffusés sur le réseau, qui s’est finalement transformé en NBC Sports Philadelphia, l’un des rares RSN exploités par la société mère de NBCUniversal, Comcast. « Pour moi, Ed Snider est définitivement dans le top 10 des visionnaires du sport pur de tous les temps », a déclaré l’ancien directeur sportif Andy Dolich. « A-t-il tout vu à 100%? Probablement pas. Mais il a vu les bâtiments. Il a vu les équipes. Il a vu les fanbases, en particulier à Philadelphie, et il a vu l’ADN fou que les fans ont pour les équipes. Et il a pu organiser de manière stratégique. « La semaine dernière, le le journal Wall Street a rapporté que Comcast envisage de vendre ses participations et de quitter les activités de RSN, dans lesquelles il s’est engagé avec l’aide de Snider, l’ancien président de Comcast-Spectator. La spéculation ne devrait pas être trop une surprise car la coupe de cordon se poursuit et les RSN dépendent des abonnés au câble. AT&T a été essayer de vendre sa réserve de RSN, aussi. Les RSN Dolichsaid étaient autrefois « les meilleurs microscopes sportifs – ce qui signifie que vous pouviez tout savoir, vous connecter pendant la journée et obtenir des informations sur la franchise locale. Maintenant, il est retourné et devient un télescope où les fans veulent voir la situation dans son ensemble. » « Ils n’ont pas besoin de la petite photo », a-t-il ajouté. « C’est qui a gagné, qui a perdu, et voir les faits saillants de Steph Curry gagner 49 points. C’est tout ce qui leur importe. Toutes les autres choses, ils peuvent obtenir de nombreuses formes différentes sur leur téléphone, ordinateur portable, iPad, etc. » Si NBCUniversal décide de mettre aux enchères certains de ses RSN, quelques noms et entreprises circulent en tant qu’acheteurs intrigants dans le monde du sport. Et ils incluent des propriétaires de sports qui pourraient étendre ce que Snider a aidé à construire.

Posséder les voies ferrées

En 1976, Snider pariait que les fans locaux paieraient pour regarder les équipes. Il est décédé en 2016, mais pas avant que lui et Comcast aient remporté ce pari. Les fans n’ont plus besoin de compter uniquement sur les RSN pour atteindre les ligues sportives, maintenant qu’il existe de nombreuses options de streaming. Bien que le rapport du WSJ ait noté que les propriétaires de sports n’étaient historiquement pas intéressés par la possession de RSN, cela pourrait changer. Les traditionnistes de RSN suggèrent que le modèle n’est pas mort, mais qu’il a besoin d’innovation. Josh Harris, co-fondateur d’Apollo Global Management, est un nom intéressant lié au NBC Sports Philly opération. Pour ceux qui connaissent ses relations d’affaires, Harris aime explorer et prendre des risques. NBC Sports Philly pourrait être parfaitement logique. Il possède les 76ers, dont il a acheté Comcast-Spectator en 2011, et bien que distinct de son bilan personnel, Apollo a acheté des propriétés Verizon plus tôt ce mois-ci, y compris Yahoo, pour 5 milliards de dollars. La question est de savoir si Comcast vend la propriété. Arrivé mardi, un porte-parole des stations affiliées à NBC a refusé de commenter le rapport du WSJ, mais a déclaré que la société était en position de force avec des RSN rentables. À Washington, Ted Leonsis, le propriétaire de Wizards and Capitals, a mis en place un RSN numérique dans le Monumental Sports Network et semble bien positionné pour l’avenir avec les jeux de hasard sportifs et les sports électroniques. Puisqu’il détient déjà une participation de 30% dans la propriété de NBC Sports à Washington, il s’aligne en tant que prétendant pour devenir propriétaire du réseau. Dolich a suggéré que les propriétaires d’équipe devraient chercher à acheter des propriétés RSN pour se préparer à ce qui les attend, comme la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Il a lié cela à la possession des voies ferrées. « Si vous regardez les milliardaires des chemins de fer il y a 100 ans, que contrôlaient-ils? Ils contrôlaient les voies ferrées », a déclaré Dolich. « Alors, dans cette circonstance, qu’est-ce que les propriétaires d’une équipe sportive ont? Ils ont la propriété, les athlètes et les jeux. » « Les fans veulent le contrôle », a ajouté Dolich. « Ils veulent être dans le jeu. Et de combien de façons pouvez-vous suivre votre équipe? Il y en a des centaines. Les propriétaires, ils peuvent définir le type de pistes qu’ils veulent pour que les gens voient le jeu. » Dan Cohen, responsable des médias d’Octagon, ajoute: « Vous obtenez une synergie entre l’équipe et la production de contenu et l’engagement avec les fans. Si vous êtes en mesure de fusionner les données que vous avez sur les personnes qui viennent dans l’arène avec votre audience, c’est une devise très forte. pour échanger. Il y a de la valeur là-dedans. «

Redbird Capital pourrait envisager Boston RSN

La société d’investissement Redbird Capital détient une participation minoritaire dans Fenway Sports Group (FSG), le groupe de propriété des Red Sox et du Liverpool FC. Redbird a également un intérêt dans le secteur des médias en tant qu’investisseur de YES Network, le RSN qui diffuse les matchs des Yankees. Redbird pourrait explorer l’achat de NBC Sports Boston, consolider et transformer la station pour s’aligner sur New England Sports Network (NESN), qui diffuse déjà les matchs des Red Sox et des Bruins. « C’est un marché très fort avec une base de fans solide et c’est rentable », a déclaré Cohen à propos du Boston RSN. Redbird a refusé de commenter la question lorsqu’il a été contacté par CNBC mardi.

Le siège du Sinclair Broadcast Group à Hunt Valley, Maryland. Getty Images

Sinclair est-il une option?

Sinclair a fait un pari massif sur les RSN en achetant 21 réseaux à Disney en 2019 pour 10,6 milliards de dollars, ce qui en fait le plus grand fournisseur de RSN. Les experts des médias ne sont toujours pas sûrs du déménagement et Sinclair devait écrire 4 milliards de dollars de dette associée à l’acquisition. En mars, Sinclair officiellement rebaptisé les réseaux à Bally Sports dans le cadre d’un accord avec Bally’s Corporation. Cela pourrait aliéner les dollars de marketing des sociétés de paris sportifs rivales, qui dépensent encore énormément pour développer leurs marques. Mais la société est bien placée pour capitaliser sur les paris sportifs et les sources, qui souhaitent rester anonymes en raison des pourparlers en cours, disent qu’elle est sur le point de renouveler les droits de diffusion locaux de la NBA et de la LNH, ce qui profitera à leur modèle de streaming direct au consommateur via le Application Bally Sports. Sinclair a une capitalisation boursière de 2,5 milliards de dollars et ne peut pas se permettre d’acheter la totalité du parc de RSN NBC. Et des préoccupations anti-trust, qui ont forcé Disney à décharger les propriétés, se poseraient également. Mais gagner une participation dans un autre marché RSN ne ferait pas de mal. « Cela pourrait avoir du sens », a déclaré Lee Berke de LHB Sports, une société de conseil en médias sportifs. « Il peut y avoir des marchés spécifiques qui s’ajoutent aux marchés qu’ils possèdent déjà et augmentent leur empreinte nationale. »

Dans cette illustration photo, un logo Amazon Prime Video affiché sur un smartphone. Mateusz Slodkowski | Images SOPA | LightRocket via Getty Images

Garder un œil sur Amazon