Les publicités donnent l’impression que c’est si simple : « Si c’est le COVID, Paxlovid ».

Mais le slogan, aussi accrocheur soit-il, dissimule une réalité plus dure que certains responsables de la santé publique et certains élus reconnaissent depuis longtemps et s’efforcent de rectifier : pour beaucoup, avoir accès aux traitements thérapeutiques devrait être beaucoup plus facile qu’il ne l’a été.

Le problème n’est pas celui de la rareté, puisque l’antiviral est largement abondant. Le prix n’est pas non plus un obstacle majeur, puisque Paxlovid est bon marché, voire gratuit pour beaucoup. Il ne s’agit pas non plus de son efficacité, car des études ont montré sa grande efficacité.

Le plus grand obstacle à ce médicament a été et reste le simple fait qu’un certain nombre de médecins refusent toujours de le prescrire.

Certains prestataires de soins de santé fondent leur réticence sur des arguments dépassés, tels que l’idée du « rebond du Paxlovid » – la chance pour les personnes qui prennent ce médicament d’avoir une chance de guérir. développer à nouveau des symptômes de COVIDgénéralement environ deux à huit jours après leur guérison.

Il s’avère que toute personne qui contracte le COVID-19 a une chance tout aussi rare de rebondir.

Le « rebond du COVID peut se produire avec ou sans [Paxlovid] traitement”, des scientifiques de la Food and Drug Administration a écrit dans une étude publiée en décembre. “Le rebond de l’ARN viral ne s’est pas limité à [Paxlovid] Les receveurs et les taux de rebond étaient généralement similaires à ceux des receveurs du placebo.

Lorsqu’on lui a parlé d’un patient à qui une prescription de Paxlovid a été refusée en raison de préoccupations concernant le “rebond de Paxlovid”, le Dr Peter Chin-Hong, expert en maladies infectieuses à l’Université de San Francisco, a gémi.

“Oh mon Dieu, c’est tellement faux”, a déclaré Chin-Hong. “Les cliniciens ont cette idée bizarre des rebonds, c’est tout simplement stupide.”

Les données indiquent que la plupart des gens ne subissent pas de rebond du COVID, a déclaré Chin-Hong. Et même si un rebond peut se produire, cette possibilité ne devrait pas dissuader les personnes « qui pourraient en avoir vraiment besoin » de prendre un antiviral.

Même si le rebond du COVID se produitet des symptômes apparaissent, “ils ont tendance à être légers et ne nécessitent pas de répétition du traitement”, selon le Département de la santé publique de Californie.

Les responsables tant au niveau fédéral qu’au niveau des États ont imploré les prestataires de soins de santé de prescrire correctement Paxlovid et d’autres antiviraux lorsque cela est indiqué.

“Les antiviraux sont sous-utilisés”, selon les Centers for Disease Control and Prevention dit dans un communiqué jeudi. “N’attendez pas que les symptômes s’aggravent.”

En soi consultatifa déclaré le Département de la santé publique de Californie : « La plupart des adultes et certains enfants présentant des symptômes du COVID-19 sont éligibles aux traitements… Les prestataires devraient avoir un seuil bas pour prescrire des traitements contre le COVID-19. »

Outre le Paxlovid, un traitement antiviral oral alternatif est le molnupiravir. Il existe également le remdesivir, qui est administré par voie intraveineuse.

Le CDC affirme que le Paxlovid et le remdesivir sont les traitements préférés des patients éligibles au COVID-19.

“Ne tardez pas : le traitement doit être commencé dans les cinq à sept jours suivant l’apparition des premiers symptômes”, indique le CDC.

Une référence au Paxlovid et à d’autres antiviraux apparaît même dans une comédie musicale annonce radiophonique » des autorités sanitaires californiennes qui a été diffusé dans tout l’État : « Testez-le. Traitez-le. Vous pouvez le vaincre », la chansonnette continuant plus tard : « Les médicaments sont essentiels / Pour ralentir le virus dans votre corps. »

Pourtant, il existe une large documentation sur la faible fréquence de prescription de Paxlovid et d’autres antiviraux, ce qui peut avoir des conséquences importantes pour les patients atteints de COVID-19 à plus haut risque. UN rapport publié jeudi par le CDC a examiné 110 patients atteints de COVID-19 considérés comme à haut risque et a constaté que 80 % d’entre eux ne se voyaient pas proposer de traitement antiviral.

Une des principales raisons invoquées par les prestataires des patients, qui relevaient tous de la Veterans Health Administration, était que les symptômes du COVID de leur patient étaient légers.

Mais comme le notent les responsables, c’est exactement à cela que servent les antiviraux.

“Il existe des preuves scientifiques solides selon lesquelles le traitement antiviral des personnes atteintes d’une maladie légère à modérée, qui sont à risque de contracter une forme grave du COVID-19, réduit leur risque d’hospitalisation et de décès”, a déclaré le rapport. Le CDC dit.

Les facteurs de risque de forme grave du COVID-19 comprennent le fait d’avoir 50 ans et plus ; ne pas être à jour sur les vaccinations contre la COVID ; et un un large éventail de conditions médicales, comme le diabète, l’asthme, les maladies rénales, les maladies cardiaques, l’anxiété ou la dépression et le surpoids. D’autres facteurs qui influencent la santé, tels qu’un accès limité aux soins de santé et un faible revenu, peuvent également accroître le risque.

Une autre raison que les prestataires peuvent invoquer pour ne pas prescrire d’antiviraux contre le COVID, ont déclaré les responsables californiens, est le risque d’effets secondaires graves. Mais cette crainte est largement erronée, car « la plupart des gens ont peu ou pas d’effets secondaires », selon le ministère californien de la santé publique. dit. Certains des effets secondaires les plus courants après la prise de Paxlovid sont le développement d’un goût métallique temporaire dans la bouche, qui survient chez environ 6 % des receveurs, et la diarrhée (3 %).

Cependant, selon l’agence, certaines personnes qui prennent du Paxlovid devront peut-être ajuster leurs autres médicaments.

L’autre option de pilule antivirale, le molnupiravir, “a très peu d’effets secondaires, mais vous ne pouvez pas le prendre si vous êtes enceinte”, a indiqué l’agence d’État.

Les cliniciens peuvent également être réticents à prescrire du Paxlovid aux jeunes adultes, “non pas parce qu’il est nocif, mais parce que certaines études ne montrent pas autant d’avantages”, a déclaré Chin-Hong. Il est généralement peu probable que les personnes plus jeunes et en bonne santé meurent du COVID ou tombent suffisamment malades pour nécessiter une hospitalisation, même sans traitement antiviral.

Mais certaines données suggèrent que les patients qui prennent Paxlovid éliminer plus rapidement le coronavirus de leur corps.

“Ce que nous constatons, c’est que les gens deviennent très rapidement négatifs avec Paxlovid”, a déclaré Chin-Hong.

Et une rapportpublié dans la revue Emerging Infectious Diseases, suggère que l’utilisation généralisée du Paxlovid « améliorerait non seulement les résultats chez les patients traités, mais réduirait également… les risques de transmission ultérieure ».

Donc, si un clinicien initial vous refuse une prescription de Paxlovid et que vous pensez être admissible, quelles sont les autres options disponibles ?

Une possibilité consiste à contacter un autre professionnel de la santé qui pourrait être plus informé sur Paxlovide et d’autres médicaments antiviraux ou plus ouverts à leur prescription.

Comté de Los Angeles résidents Vous pouvez appeler la ligne d’information sur la santé publique du comté, au (833) 540-0473, pour discuter des options de traitement avec un professionnel de la santé.

Les Californiens qui n’ont pas d’assurance ou qui ont du mal à obtenir des médicaments anti-COVID-19 peuvent calendrier un rendez-vous de télésanté gratuit en appelant le (833) 686-5051 ou en visitant sesamecare.com/covidca. Les frais de médicaments peuvent faire l’objet d’une quote-part, en fonction de votre assurance.

Un programme financé par les National Institutes of Health, présenté à test2treat.orgdonne aux adultes dont le test est positif au COVID-19 ou à la grippe un accès gratuit aux soins et aux traitements de télésanté.

Cette histoire a été initialement publiée dans Los Angeles Times.