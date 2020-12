NEW YORK (AP) – Le Nord-Est s’est ceint mercredi pour une tempête de neige majeure à un moment clé de la pandémie de coronavirus, quelques jours après le début de la campagne de vaccination américaine et au cœur d’une vague de virus qui a une foule de personnes cherchant des tests par jour.

La tempête était sur le point de faire tomber jusqu’à 2 pieds (0,6 mètre) de neige à certains endroits jeudi, et la pandémie a ajouté de nouvelles complexités aux préparatifs des responsables – décider de fermer les sites d’essai, déterminer comment gérer le labour au milieu des repas en plein air plates-formes dans les rues de New York, redéfinissant les jours de neige à l’école pour signifier une autre journée d’apprentissage à la maison, et plus encore.

«Notre thème aujourd’hui devrait être:« Si ce n’est pas une chose, c’est une autre »», a déclaré le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, alors qu’il donnait aux résidents des conseils de tempête qui sont nouveaux cette année – masquez-vous si vous aidez vos voisins à pelleter.

Pourtant, les responsables ont déclaré qu’ils ne s’attendaient pas à ce que l’explosion hivernale perturbe la distribution des vaccins, qui a commencé lundi pour les travailleurs de la santé de première ligne, le premier groupe d’Américains à se faire vacciner. Les 3 premiers millions de coups sont strictement limités à ces travailleurs et aux résidents des maisons de retraite.

Le secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, a déclaré mercredi que le gouvernement suivait précisément les expéditions de vaccins, avait déjà du personnel en place pour les recevoir et pense que les entreprises qui les transportent peuvent surmonter la tempête.

«C’est FedEx, c’est l’expédition express UPS. Ils savent gérer la neige et les intempéries. Mais nous y sommes et nous le suivons », a-t-il déclaré à Fox News Channel sur Fox & Friends.

Avec 35 livraisons de vaccins aux hôpitaux du New Jersey attendues au cours des prochains jours ou deux, Murphy a déclaré que son administration s’efforçait de s’assurer qu’elles se poursuivaient, notamment en exemptant les camions de livraison de vaccins d’une interdiction liée à la tempête du trafic commercial sur certaines autoroutes. Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a déclaré que le premier envoi de vaccins de son État avait déjà été distribué à quelque 90 hôpitaux, la prochaine livraison n’étant prévue que vers mardi, bien après la tempête.

Le Service météorologique national a déclaré que la tempête «était sur le point d’apporter une surabondance de dangers du milieu de l’Atlantique au nord-est», y compris de la pluie verglaçante et de la glace au milieu de l’Atlantique, de la neige abondante dans la région de New York et le sud de la Nouvelle-Angleterre, des vents forts et des inondations côtières, et peut-être même des orages violents et des tornades dans les Outer Banks de Caroline du Nord.

Les plus fortes chutes de neige étaient attendues dans le centre de la Pennsylvanie, a indiqué l’agence météorologique, mais certaines régions de la Virginie-Occidentale au Maine pourraient recevoir un pied (0,3 mètre) de neige – pour certains, plus qu’elles n’en ont vu tout l’hiver dernier. À New York, les responsables se sont préparés à la plus grosse tempête depuis environ trois ans.

«Prenez cela au sérieux», a averti le maire de Blasio.

En plus du déploiement habituel des charrues et des épandeurs de sel, la ville la plus peuplée du pays ajoutait à sa liste des préparatifs de l’ère pandémique, tels que la fermeture des sites d’essais gérés par la ville mercredi après-midi et la suspension des repas en plein air dans les espaces parfois élaborés qui occupent des places de parking à l’extérieur de certains restaurants.

Les restaurants ne sont pas obligés de démolir leurs enclos en bois et autres structures pour les repas en plein air, actuellement la seule forme de service de table de restaurant autorisée dans la ville. Mais on leur dit de sécuriser les meubles d’extérieur, de retirer les radiateurs et de prendre d’autres mesures pour faire place aux charrues. Le chef du déneigement de la ville, le commissaire par intérim de l’assainissement, Ed Grayson, a déclaré que l’agence planifiait et s’entraînait depuis l’été pour manœuvrer autour des structures.

Dans le Rhode Island, la gouverneure Gina Raimondo a suspendu la programmation des tests de coronavirus pour jeudi et a déclaré que certains sites de test en plein air pourraient fermer, bien que d’autres resteraient ouverts.

Les rédacteurs de l’Associated Press Tom Hays à New York, Mike Catalini à Trenton, Wayne Parry à Point Pleasant, New Jersey, et Dino Hazell à Washington ont contribué.