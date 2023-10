Lorsque le parti travailliste s’est réuni pour la dernière fois à Liverpool pour sa conférence annuelle, Liz Truss venait de présenter son mini-budget, la livre sterling était tombée à son plus bas niveau depuis 37 ans et les marchés étaient sur le point d’être plongés dans la tourmente.

Alors que son gouvernement implose et quelques semaines après l’effondrement de Johnson, Travail étaient au plus haut.

Sir Keir Starmer avait accumulé 17 points d’avance sur les conservateurs – la meilleure performance électorale du Labour contre ses adversaires depuis deux ans. C’est lors de cette conférence que nous avons vu l’espoir céder la place à la conviction – du haut jusqu’à la base du parti – que les travaillistes allaient gagner les prochaines élections générales.

Un an plus tard, Sir Keir reviendra Liverpool avec un nombre croissant de preuves pour le soutenir.

Il arrive en pleine forme, brisant le SNP en Écosse avec une victoire écrasante aux élections législatives. Élection partielle de Rutherglen et Hamilton. C’est le genre de résultat qui non seulement donne une longueur d’avance à Sir Keir, mais qui le place en territoire purement majoritaire.

Je sais qu’il ne s’agit que d’une seule élection partielle et l’extrapoler doit être traité avec prudence, mais le passage de 20 points en faveur du parti travailliste a brisé les attentes internes et, s’il était reproduit dans toute l’Écosse, il permettrait aux travaillistes de remporter plus de 40 sièges.

Il n’existe aucune route vers le numéro 10 pour Sir Keir qui ne passe par l’Écosse ; Depuis 1955, le Parti travailliste n’a jamais formé un gouvernement avec moins de 40 sièges au nord de la frontière.

« C’était au-delà de ce que nous espérions », m’a dit un haut responsable travailliste ravi après le résultat de Rutherglen.

« Nous devons bâtir sur cette base. Nous sommes le changement. »

Changement : la simple raison pour laquelle M. Sunak tente de se positionner comme un candidat du changement alors qu’il est à la tête d’un parti au pouvoir depuis 13 ans. Il n’a pas le choix, aussi exagéré que cela puisse paraître.

Les sondages des deux partis montrent que les électeurs souhaitent massivement que les choses changent.

Ce dont ils doivent encore être convaincus, c’est que le changement doit être un gouvernement travailliste. La tâche de Sir Keir à Liverpool cette semaine est donc de répondre à la question : « Si ce n’est pas eux, pourquoi nous ? »

« Sunak avait peut-être écrit des ‘décisions à long terme’ sur le mur de son discours, mais il n’avait aucune décision à long terme dans son discours », a déclaré un haut responsable travailliste. « Il n’y avait rien sur l’économie, aucun plan de croissance, rien sur la lutte contre le coût de la vie. »

Étoffer les cinq missions

Ce que Sunak a cependant, ce sont cinq promesses inscrites sur tout ce qu’il a fait au cours des 10 derniers mois, ce qui est bien plus que ce que Sir Keir a obtenu.

Au début de l’année, le leader travailliste a fixé cinq missions au gouvernement.

Je sais quelles sont les missions car c’est mon travail d’aller à ses conférences de presse et de lire ses discours ; analyser et vous expliquer ce qu’il fait et pourquoi – mais je soupçonne que la plupart d’entre vous n’en ont pas la moindre idée.

Croissance pour un niveau de vie plus élevé ; super pouvoir d’énergie propre ; NHS prêt pour l’avenir ; des rues plus sûres; faire tomber les barrières qui empêchent les opportunités : cette conférence sera le moment où Sir Keir expliquera comment ces missions se traduisent en politiques réelles.

Il y aura des annonces sur les « premières étapes de chacune des missions », déclare l’un des membres de l’équipe principale de Sir Keir. Nous allons voir des politiques concrètes, des premiers pas spécifiques, des éléments de campagne pour les militants. Ce sera l’équivalent de la carte d’engagement de Sir Keir envers les électeurs.

L’approche sera également différente.

À Manchester, les conservateurs ont profité de leur conférence pour fixer des lignes de démarcation pour leur adversaire – questions transgenres et de genre, automobilistes, immigration, train à grande vitesse, tabagisme – afin d’essayer d’entraîner les travaillistes dans des rangées dont ils espèrent qu’elles joueront bien avec les électeurs indécis.

Le parti travailliste, quant à lui, veut montrer qu’il est un gouvernement en attente, qu’il a des choses plus importantes à faire que de tirer sur ses opposants ou les uns sur les autres.

« Nous n’avons pas besoin de plaider en faveur du changement », explique un haut responsable. « Nous ferons un peu de viande rouge pour la salle, mais nous n’avons pas besoin de passer notre conférence à attaquer les conservateurs.

« Nous dirons aux gens ce qui sera différent avec le Labour. »

Le ton sera donc professionnel, confiant, mais en aucun cas complaisant.

« Les conservateurs vont lancer des coups sauvages »

Cela fait près de 20 ans que les travaillistes n’ont pas remporté une élection et ils sont désespérés de ne pas se tromper, peu importe le nombre de peaux de banane que les conservateurs jettent à leurs pieds.

Sir Keir se positionnera comme Premier ministre en attente, tandis que Rachel Reeves aura également une tâche énorme cette semaine pour se montrer comme la chancelière en attente et la personne à qui les électeurs peuvent faire confiance pour gérer les finances du pays.

Les travaillistes savent que l’approche électorale de M. Sunak repose sur une baisse de l’inflation, une reprise économique et des réductions d’impôts, avec beaucoup de « vous ne pouvez pas faire confiance aux travaillistes sur l’économie ». Mme Reeves doit prouver aux électeurs qu’elle peut le faire.

Image:

Les projecteurs seront également braqués sur la chancelière fantôme Rachel Reeves (à droite)





« On disait que Tony Blair était un homme portant un vase Ming inestimable sur un sol très ciré à l’approche des élections générales de 1997. Le vase Ming porte désormais une crédibilité économique », m’a plaisanté un conseiller.

Qu’il s’agisse de l’économie et des dépenses, du train à grande vitesse, de l’immigration ou des questions de fracture sociale autour du genre, l’équipe de Starmer n’est que trop consciente des risques d’être entraînée dans un territoire où les conservateurs veulent se battre et voudront diriger le cabinet fantôme avec discipline de fer à Liverpool.

« Les conservateurs sont comme un boxeur qui aborde le tour final et perd », explique un haut responsable du parti.

« Ils vont donner des coups sauvages. Certains frapperont et d’autres non, mais ils ont remporté les quatre dernières élections et ne tomberont pas sans se battre. »

La tâche des travaillistes est d’essayer d’esquiver les attaques, de s’en tenir à leur plan de bataille et de terminer le parcours.

Mais la tâche de cette semaine n’est pas seulement de rassurer, mais aussi d’espérer.

Sir Keir doit sortir de sa position accroupie et affirmer un plan et une vision de la Grande-Bretagne qui donnent aux gens une raison de voter. pour lui qui va au-delà du ras-le-bol des titulaires.

Comment y parvenir sans recourir au levier des dépenses pour les services publics n’est pas une tâche facile, mais c’est une tâche qu’il doit réussir alors qu’il cherche à sceller l’accord avec les électeurs.