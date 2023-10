Le quart-arrière des 49ers Brock Purdy, six jours après avoir subi une commotion cérébrale lundi soir au Minnesota. Il a reçu toutes les autorisations appropriées et requises, tant des médecins de l’équipe que d’un neurologue indépendant.

Il est donc prêt à partir. Prêt à partir. S’adapte comme un violon proverbial.

Et s’il subit une autre commotion cérébrale aujourd’hui, la NFL grattera quelque chose qui pue de ses chaussures.

Même s’il s’agissait d’une blessure distincte, le tollé évident serait qu’il n’aurait pas dû être autorisé à jouer. L’année dernière, le quart-arrière des Dolphins Tua Tagovailoa a joué un jeudi soir et a fini par repartir sur une civière, quatre jours après une « blessure au dos » qui l’a laissé marcher bancal. Le retour de flamme a été soudain et intense.

La nette différence dans ce cas vient du fait que Purdy a reçu un diagnostic de commotion cérébrale. Il a approuvé le protocole, obtenant finalement la bénédiction d’un neurologue non affilié à aucune des équipes.

Bien entendu, le neurologue est affilié à la ligue. Et la ligue a un intérêt évident à ce que Purdy participe à ce qui est sans doute le plus gros match de la journée, les Bengals contre les 49ers, à 16 h 25 HE sur CBS.

La NFL l’a présenté comme le Choix n ° 1 au classement général contre M. Non pertinent. Ce pitch aurait été encore moins pertinent que celui de Purdy, si Purdy n’avait pas joué.

« Indépendant » signifie uniquement l’indépendance par rapport à l’équipe du joueur, qui avait un parti pris direct en faveur de l’autorisation d’un joueur à jouer. Ce n’est pas une question d’indépendance par rapport à l’appareil plus large de la NFL.

Cela ne veut PAS dire qu’une pression a été exercée sur le neurologue indépendant pour qu’il innocente Purdy ; c’est juste une reconnaissance des faits fondamentaux. La ligue ne retire pas un neurologue de l’annuaire téléphonique avec une demande ponctuelle d’évaluer un seul joueur. Il y a là une relation continue, et il est impossible de séparer le désir du neurologue de maintenir cette relation du processus plus large consistant à déterminer si le pouvoir discrétionnaire sera exercé en faveur de l’abandon d’un match ou si la prudence sera laissée de côté.

Était-ce une coïncidence si, après la commotion cérébrale de Tua jeudi soir en 2022, un seul joueur (Kenny Pickett) a été autorisé à revenir d’une commotion cérébrale sans manquer au moins un match ? Est-ce une coïncidence si, sans (encore) controverse sur les commotions cérébrales à l’échelle de la ligue cette année, un joueur comme Purdy a obtenu un billet pour jouer après seulement six jours ?

Une chose est claire. La NFL connaîtra en effet sa première controverse sur une commotion cérébrale en 2023, si Purdy subit une autre commotion cérébrale aujourd’hui.