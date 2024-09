Shyne affirme que Diddy a « détruit » sa vie après son arrestation fédérale

Shyne a accusé Diddy d’avoir ruiné sa vie en réagissant à la nouvelle des accusations fédérales contre son ancien patron de label.

L’ancien rappeur de Bad Boy devenu politicien a été interrogé sur l’affaire de trafic sexuel et de racket contre Puffy lors d’une conférence de presse dans son Belize natal, mercredi (18 septembre).

Shyne (de son vrai nom Moses Barrow) a répondu en exprimant ses problèmes de longue date avec Diddy, découlant de la fusillade dans une boîte de nuit de New York en 1999, qui a vu le patron de Bad Boy être libéré et Shyne passer près d’une décennie en prison.

« Quand j’étais un gamin de 18 ans qui ne voulait rien faire d’autre que rendre ma mère fière et rendre le Belize fier et faire ce que nous voulons tous faire – être reconnus pour notre talent et conquérir le monde – je le défendais. [Diddy] et il s’est retourné et a appelé des témoins pour témoigner contre moi », a-t-il déclaré.

« Il m’a pratiquement envoyé en prison […] Oui, j’ai pardonné, j’ai continué. Mais ne prétendons pas que j’étais à Miami pour Thanksgiving et Noël […] Ce n’est pas quelqu’un avec qui j’ai passé des vacances et [with] « J’ai eu cette grande relation intime de fraternité avec quelqu’un qui a détruit ma vie et à qui j’ai pardonné. »

Shyne, qui est le chef de l’opposition au Belize, a expliqué qu’il avait pardonné à Diddy pour l’amélioration de son pays d’origine étant donné le soutien financier que le magnat du rap pouvait offrir.

« Il était alors en mesure d’octroyer des bourses et peut-être d’investir. Je ne nierais pas avoir tenté d’attirer des investissements au Belize et d’apporter des contributions à l’éducation », a-t-il poursuivi.

Bien qu’il tienne Diddy responsable d’avoir ruiné sa vie, Shyne a déclaré qu’il ne « retirait aucune joie ni aucune satisfaction de ce qu’il traverse », ajoutant : « Je suis peut-être différent des autres. Personne n’a besoin d’échouer pour que je réussisse ».

La fusillade de 1999 impliquant Diddy et Shyne avait déjà fait la une des journaux en février lorsque la victime, Natalia Reuben, avait affirmé que le fondateur de Bad Boy avait payé la boîte de nuit où l’incident s’était produit.

« Je suis la femme à qui il a tiré dans le visage le 27 décembre 1999 lors de la fusillade au Club New York », a-t-elle déclaré dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. « J’ai dit à tout le monde à satiété depuis lors, même le chirurgien qui a fait l’opération pour prendre la balle, j’ai reçu une balle à pointe creuse de 9 mm dans le visage, appelée tueur de flics.

« J’ai littéralement tout dit à tout le monde et je n’ai jamais changé ce que j’ai dit. [shot] Je l’ai vu tirer avec l’arme. Je l’ai dit tout le temps. Même le chirurgien qui m’a opéré a témoigné au procès pénal que pendant qu’ils m’avaient mis sous sédation [anesthesia].”

Elle a continué : « Je criais : « Puffy [shot] « Je l’ai mis dans la figure. »… Tout le monde savait qu’il l’avait fait, mais il a payé le videur du club et tous ces autres gens pour cacher la vidéo. C’est son mode opératoire »

Reuben, qui avait reçu près de 2 millions de dollars dans le cadre d’un règlement à l’époque de la part de Diddy, a également accusé le directeur de la maison de disques d’avoir tenté d’aplatir sa voiture comme moyen d’intimidation.