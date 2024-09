Shyne affirme que Diddy a « détruit ma vie » alors que le magnat attend son procès

L’ancien rappeur de Bad Boy Records, Shyne, a un message sévère à l’égard de Sean « Diddy » Combs au milieu des retombées juridiques du magnat : « C’est quelqu’un qui a détruit ma vie. »

L’artiste hip-hop bélizéen devenu homme politique a rompu son silence sur les derniers problèmes juridiques de Combs lors d’une conférence de presse plus tôt cette semaine, évoquant une fusillade dans les années 90 qui a gâché sa relation avec le fondateur de Bad Boy Records.

« C’est quelqu’un qui, dans un sens, a témoigné contre moi lorsque j’étais en procès », a déclaré Shyne lors de la conférence, selon un communiqué. agrafe diffusé jeudi par la station de radio bélizienne Love FM.

« Je le défendais et il s’est retourné et a appelé des témoins pour témoigner contre moi », a poursuivi Shyne (né Jamal Barrow), « il m’a pratiquement envoyé en prison. »

Shyne, un ancien protégé de Combs, a été condamné en 2001 à 10 ans de prison pour agression à la suite d’une fusillade dans une boîte de nuit de New York en 1999, impliquant Combs et sa petite amie de l’époque, Jennifer Lopez. Trois passants ont été blessés. Combs a été acquitté dans cette affaire largement médiatisée. Shyne a été libéré en 2009 et expulsé vers son pays d’origine.

L’ancien artiste, dont la carrière a été bouleversée par cette condamnation, a déclaré lors de la conférence de presse qu’il avait « pardonné » et « tourné la page ». Il a reconnu les efforts de Combs pour promouvoir l’éducation au Belize, mais a pris ses distances avec son ancien mentor. Il a précisé que leur relation était loin d’être amicale.

« Ce n’est pas quelqu’un avec qui j’ai passé des vacances et [with whom] « J’ai apprécié cette grande relation intime de fraternité », a déclaré Shyne.

Les propos de Shyne interviennent après l’arrestation de Combs lundi soir et son inculpation pour trois chefs d’accusation de trafic sexuel, racket et transport à des fins de prostitution. Il est toujours détenu dans une prison fédérale de Brooklyn, New York, en attendant son procès.

Les antécédents présumés d’agression sexuelle de Combs ont été révélés lorsque son ex-petite amie et chanteuse Casandra « Cassie » Ventura a poursuivi le rappeur en justice en novembre 2023. Le procès a été réglé un jour après son dépôt, mais il a ouvert les vannes à d’autres poursuites civiles, notamment celles du producteur Rodney « Lil Rod » Jones et de la chanteuse de Danity Kane, Dawn Richard.

Les allégations croissantes d’agression sexuelle et de trafic sexuel ont ouvert la voie à une enquête fédérale qui comprenait des raids de la Sécurité intérieure en mars dans les manoirs de Combs à Holmby Hills et à Miami.

Shyne, qui Le chanteur avait déjà condamné le « comportement répugnant » de Combs et conclu sa conférence de presse en réitérant l’impact négatif que cet entrepreneur de la musique et des médias en disgrâce avait eu sur sa carrière. Il semblait également avoir choisi la voie la plus noble.

« C’est quelqu’un qui a détruit ma vie », a-t-il déclaré. « Mais est-ce que je ressens une quelconque joie ou une quelconque satisfaction face à ce qu’il traverse ? Absolument pas. »