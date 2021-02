Shweta Video est maintenant une chanson après que le compositeur Mayur Jumani a ajouté des rythmes au mème viral

Hashtag Shweta a secoué le monde d’Internet après qu’une jeune femme ait oublié d’éteindre son micro lors d’un appel Microsoft Teams avec ses collègues, les traitant de potins chargés sur la vie privée d’un homme. L’incident a donné naissance à un festival de mèmes et le hashtag #Shweta a été à la mode pendant des jours sur les réseaux sociaux après que l’enregistrement de l’appel soit devenu viral.

Peu de compositeurs de musique sautent sur l’opportunité des mèmes viraux et proposent une chanson entraînante en ajoutant de la musique au mème. De nombreux compositeurs de musique ont pris conscience de cette tendance à ajouter des rythmes à un mème viral et sont devenus célèbres pour leurs capacités étonnantes à créer des airs accrocheurs à partir d’un dialogue ou d’une simple conversation.

Un de ces musiciens, Mayur Jumani, a ajouté sa magie au mème viral « Shweta Zoom call » et a publié la version créative sur Instagram. Le 19 février, Mayur a partagé la mélodie avec la légende: « Tant de demandes pour cela depuis hier devaient le faire ».

Jumani, tout en ajoutant de la musique au célèbre appel de zoom, a ajouté sa propre voix en chantant « Shweta, votre micro est allumé » au remix et cela s’est avéré être bien.

Depuis que la mélodie a été partagée, elle s’est répandue comme une traînée de poudre et les internautes adorent les rythmes décalés. Avec plus de 5 vues lakh et plus de 60 000 likes, la chanson est devenue un succès instantané.

Un autre compositeur de musique, connu pour avoir ajouté des rythmes aux mèmes viraux, a également exprimé son appréciation pour le rythme dans la section des commentaires, ‘Bhai kya mast mélodie lagri hai». (Une mélodie tellement géniale, frère).

Un autre internaute a écrit à Mayur que son micro est allumé.

Mayur a dit à ses fans de taguer tous les Shwetas qu’ils connaissent dans la vidéo. Une autre personne a commenté en disant que l’hôte de l’appel de zoom aurait pu mettre Shweta en sourdine mais que tous les 111 étaient intéressés à écouter les potins.

Plus de 1000 commentaires se sont accumulés sur le message louant ses compétences, beaucoup ont partagé comment ils attendaient la sortie de la chanson. Cela a été appelé «épique», «génial» par les fans tandis que d’autres ont fait l’éloge de Mayur et ont dit qu’il avait réussi.

Un autre spectateur a écrit en plaisantant comment les légendes disent que le micro de Shweta est toujours allumé.

Depuis que l’appel vidéo avec enregistrement téléphonique a secoué Internet, les mèmes sur la désactivation de votre micro ont inondé le monde virtuel.