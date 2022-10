Shweta Tiwari suit cette routine d’entraînement et de régime jusqu’au T pour avoir l’air fracassant à 42 ans

Les deux choses que le public aime regarder le chef sont des tiffs et des controverses, et la saison des nouvelles est déjà à la hauteur des deux facturations à plus d’un titre, malgré ses débuts. La poussière était à peine retombée sur tout le fiasco de Sumbul Toukirle père claque Tina Datta et Shalin Bhanot sur le Week-end Ka Vaar épisode avec Salman Khanet maintenant, une nouvelle controverse a conduit à une nouvelle querelle sur Grand Patron 16. La Les concurrents de Bigg Boss impliqués cette fois sont à nouveau Shalin Bhanot et Tina Datta, mais Sumbul a été remplacé par Gautam Vij dans le Maison Bigg Bossla dernière controverse à se dérouler.

Shalin Bhanot reproche à Gautam Vig de ne pas l’avoir soutenu

Après tout le scénario avec le père de Sumbul Touqeer sur le Bigg Boss 16 Week-end Ka Vaar épisode, Shalin Bhanot s’est mis en colère contre Gautam Vig pour ne pas l’avoir soutenu à ce moment-là et, en fait, a même allégué que ce dernier était solidaire du père de Sumbul, en particulier après ce qui a été dit menant à Salman Khan et à d’autres candidats le décrivant négativement. Shaline termine la conversation en disant que Gautam n’est pas son véritable ami et qu’il ne peut plus lui faire confiance, le laissant assez consterné.

Bigg Boss 16 nouvelle promo

Tina Datta affronte Gautam Vig à propos de Shalin Bhanot

Plus tard, Tina Datta s’approche de Gautam Vig et l’interroge sur le fait de ne pas soutenir Shalin Bhanot, surtout quand il en avait le plus besoin, et a même révélé qu’elle avait vu Shalin pleurer. Gautam a immédiatement affirmé ne pas savoir comment Shalin se sentait et a exprimé son choc face à ses pleurs. Eh bien, si cela ne se résout pas bientôt, il semble qu’une amitié naissante sur Bigg Boss 16 entre Shalin Bhanot et Gautam Vij pourrait se terminer assez rapidement et prendre une tournure radicale en les faisant se retourner.