L’une des actrices les plus populaires de la télévision, Shweta Tiwari a eu sa juste part de luttes dans la vie. Mais malgré tout, Shweta s’est fait une place dans l’industrie et se prépare maintenant pour les débuts de sa fille à Bollywood, Palak Tiwari.

Palak Tiwari est prête à faire ses débuts d’actrice avec le film d’horreur « Rosie: The Saffron Chapter » aux côtés de Vivek Oberoi. Cependant, la star de la télévision regrette de ne pas avoir pu fournir à Palak bien au-delà de son soutien car elle appartient principalement à une industrie différente.

« Je suis très fier parce que tout ce qu’elle a obtenu, elle l’a fait avec son travail acharné et ses auditions. J’étais juste là pour la soutenir. Je ne pouvais rien lui fournir d’autre étant dans une industrie différente. (J’appartiens à) La télévision l’industrie et elle va entrer dans l’industrie cinématographique », a déclaré Shweta à IANS.

L’actrice de 40 ans fait partie de l’industrie de la télévision depuis plus de deux décennies maintenant. Elle est devenue célèbre en jouant le rôle principal de Prerna Sharma Bajaj dans « Kasautii Zindagii Kay » d’Ekta Kapoor. Elle a travaillé dans plusieurs spectacles tels que « Parvarrish », « Begusarai » et « Mere Dad Ki Dulhan ».

Shweta partage l’industrie de Bollywood et de la télévision, les deux fonctionnent de différentes manières mais est fière de sa fille travailleuse.

« La façon de travailler dans ces deux industries est absolument différente. Je pense que je ne pourrais pas beaucoup l’aider, ce dont je suis triste. C’est une fille tellement travailleuse et je suis tellement fière d’elle », a ajouté l’actrice.

Shweta a également participé à diverses émissions de téléréalité, notamment « Bigg Boss » et « Nach Baliye ». Elle sera bientôt vue dans la saison 11 de ‘Khatron Ke Khiladi’ avec d’autres concurrents tels que Nikki Tamboli, Rahul Vaidya, Divyanka Tripathi et Arjun Bijlani entre autres. L’émission de téléréalité basée sur les cascades est animée par le cinéaste Rohit Shetty.

Pendant ce temps, le prochain film de Palak, « Rosie: The Saffron Chapter », est basé sur des événements réels. L’histoire concerne une employée, Rosie, qui travaillait dans un centre d’appels appelé Saffron à Gurgaon, en Inde. Un jour Rosie arrête de venir au bureau, l’intrigue c’est qu’elle est morte il y a huit ans !

En parlant du film, Palak avait déclaré plus tôt: «Rosie n’est irréfutablement pas votre film d’horreur moyen, c’est un amalgame de romance, de sensations fortes et d’une perspective intrigante. Ce qui le rend encore meilleur, c’est l’équipe eximious de personnes derrière. Je suis vraiment honoré de faire partie de cette production et de cette famille avec une équipe de personnes qui sont de véritables aficionados de leurs domaines respectifs tels que Prerna Ma’am, Vivek monsieur et notre incroyable scénariste et réalisateur Vishal monsieur.