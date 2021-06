Shweta Tiwari répond aux accusations d’Abhinav Kohli selon laquelle elle a abandonné son fils pour gagner de l’argent

L’actrice de télévision Shweta Tiwari fait souvent la une des journaux, que ce soit pour ses émissions à succès, ses looks glamour ou ses querelles conjugales. Shweta a récemment fait parler de lui après une dispute très publique avec son ex-mari, Abhinav Kohli, qui l’a accusée d’avoir abandonné leur fils pour participer à ‘Khatron Ke Khiladi 11’.

Shweta tourne actuellement pour l’émission de téléréalité basée sur les cascades dans la ville du Cap en Afrique du Sud. Lors d’un récent live sur Instagram, Abhinav avait déclaré que l’acteur était sorti pour gagner de l’argent lorsque la pandémie a frappé le pays et que les enfants courent un risque majeur de contracter l’infection dans la troisième vague du coronavirus.

Shweta a maintenant répondu aux allégations et a déclaré que ses enfants étaient sa priorité et qu’elle savait ce qui était le mieux pour eux. Elle a également déclaré qu’elle est consciente de ses responsabilités et qu’elle travaille dur pour subvenir aux besoins de ses enfants.

Dans une interview avec ETimes, l’acteur a déclaré : « Les hauts et les bas font partie de la vie. Mais si vous gardez vos objectifs, vos priorités et vos responsabilités de côté et que vous courez après ces problèmes ou ceux qui créent ces problèmes, alors vous vous sentirez perdu dans la vie. Ma priorité, ce sont mes enfants. Je vais me concentrer sur eux et continuer à travailler parce que cela seul va m’aider à long terme. Je ne dois aucune justification ou clarification à qui que ce soit car je sais ce qui est bon pour mes enfants. Personne ne le sait mieux que moi. Je sais comment garder mes enfants en bonne santé physique et mentale, leur donner une vie meilleure et prendre soin d’eux. Je me consacre entièrement à mes enfants et à mon travail, c’est pourquoi je continue de travailler et d’aller de l’avant. Si les gens veulent oublier leurs responsabilités et leurs problèmes et faire de moi le centre de leur vie, ils sont les bienvenus.

L’acteur a ajouté qu’elle est constamment en contact avec ses enfants – Palak Tiwari et Reyansh – et qu’elle dort avec son appel vidéo afin que ses enfants et elle puissent se voir quand ils se réveillent.

« La nuit, nous dormons avec notre application d’appel vidéo allumée afin de pouvoir nous voir à chaque fois que nous nous réveillons. Nous parlons à chaque occasion. Je parle à ma fille avant chaque cascade et après pour lui dire comment je m’en suis sortie. Mon fils veut que je lui offre un hippopotame, qu’il appelle « hippomonatus » d’Afrique du Sud jusqu’en Inde pour lui. Donc, si dans un épisode je rencontre un hippopotame, je vais le ramener à la maison, parce que mon fils le veut (rires !) », a déclaré l’actrice de « Kasautii Zindagii Kay ».

Sur la raison pour laquelle elle fait partie de ‘KKK 11’, elle a déclaré: « J’ai décidé d’y participer à cause de l’élément d’aventure. De plus, ma fille m’a dit que si je ne l’acceptais pas maintenant, il serait trop tard pour que je participe à cette émission à l’avenir.