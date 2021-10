Shweta Tiwari réagit après avoir obtenu la garde de son fils Reyansh, dit « Abhinav Kohli m’a dépeint comme une mauvaise mère » | Nouvelles des gens

NEW DELHI: Dans un grand répit pour Shweta Tiwari, la Haute Cour de Bombay lui a accordé la garde de son fils de 5 ans, Reyansh. Selon un rapport publié dans ETimes.com, le tribunal a autorisé Abhinav Kohli à parler à son fils Reyansh pendant 30 minutes en semaine par vidéoconférence et à se rencontrer le week-end pendant deux heures.

Plusieurs allégations ont été portées contre Shweta par son ex-mari Abhinav Kohli. Elle a été accusée d’avoir laissé son fils seul dans un hôtel et de partir pour Cape Town pour tourner pour la saison 11 de l’émission de téléréalité ‘Khatron Ke Khiladi’. Abhinav avait également affirmé que Shweta n’avait pas informé le tribunal avant de quitter le pays pour remplir ses engagements professionnels.

S’adressant à TOI, Shweta a révélé qu’elle était harcelée mentalement par son mari Abhinav qui la suivait à chaque événement et a créé un chahut pour l’embarrasser. « C’est ce que je voulais et je suis honnêtement satisfait du jugement », a déclaré Shweta Tiwari lorsqu’elle l’a contactée. « Abhinav me suivait partout où j’allais au cours des deux dernières années. Il se retrouvait à Delhi ou à Pune ou partout où je voyageais avec Reyansh pour mes spectacles et créait un chahut. C’était mentalement épuisant pour moi et mon enfant. Il le ferait. pas s’arrêter là et créerait une scène et finirait à ma porte à tout moment », a ajouté Shweta.

Elle a également mentionné qu’elle n’avait jamais empêché Reyansh et Abhinav de parler, mais que de fausses allégations lui avaient été faites.

« Je lui avais toujours accordé le droit de rendre visite à Reyansh. En fait, conformément à l’ordonnance du tribunal précédente, il n’était censé parler à Reyansh que par vidéoconférence pendant une demi-heure, mais je ne les ai jamais empêchés de parler davantage parce que je comprends. Mais cette même personne a continué à me peindre comme une mauvaise mère, quelqu’un qui ne se soucie pas et qui néglige la santé de son enfant. Je travaille pour ma famille et pour leur donner un bon style de vie, qu’est-ce qui ne va pas là-dedans ? Mais il a continué à utiliser cela contre moi et je suis heureux que le tribunal ait rejeté ces allégations », a soupiré Shweta.

La Haute Cour de Bombay aurait déclaré au couple séparé qu’ils pouvaient se battre pour la garde de leur fils devant le tribunal de la famille.

Shweta a récemment été hospitalisée il y a quelques jours après s’être plainte de faiblesse et d’hypotension artérielle. L’actrice a partagé une photo d’elle depuis son lit d’hôpital, tout en tenant un lit.

Shweta et Abhinav se sont mariés en 2013. Le couple a un fils nommé Reyansh Kohli.

Avant Abhinav, Shweta était mariée à l’acteur de Bhojpuri Raja Chaudhary. Cependant, ils se sont séparés après neuf ans de mariage en 2007. Shweta a une fille de 20 ans, Palak Tiwari, avec Raja.