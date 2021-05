Shweta Tiwari raconte comment sa fille Palak Tiwari l’a motivée à se mettre en forme

L’acteur de télévision Shweta Tiwari, qui a fait la une des journaux pour sa transformation physique dramatique et fait étalage de ses abdos meurtriers via des photos sur son compte Instagram vérifié, a récemment parlé de perdre les kilos en trop, travaillant dur pour devenir plus en forme tout en partageant la motivation de sa fille Palak Tiwari. elle pour embaucher un «transformateur».

Tout en partageant qu’elle avait pris beaucoup de poids après sa deuxième grossesse et qu’elle avait développé des douleurs à l’épaule lorsqu’elle faisait de l’exercice pour perdre les kilos pour un projet, Shweta a déclaré que sa « douleur s’est intensifiée et s’est transformée en une épaule gelée ». Elle a révélé qu’on lui avait conseillé de faire de la musculation et de la musculation pour guérir l’épaule. Et c’est à ce moment-là que sa fille l’a également motivée à se mettre en forme.

Lors d’une interview avec Bollywood Bubble, Shweta a déclaré: « Après mon deuxième accouchement, j’avais pris beaucoup de poids. J’avais 73 ans à ce moment-là et quand j’ai eu Hum Tum and Them, ils voulaient que je perde du poids car ils J’avais besoin de ma taille particulière. J’ai donc commencé à travailler dur pour s’adapter à cette taille. Pendant ce temps, j’ai réalisé que j’avais mal à l’épaule. Je n’avais jamais soulevé de poids de ma vie, donc je n’avais aucune force musculaire. Donc mes épaules ont commencé à me faire mal à ce moment-là. Au moment où Mere Dad Ki Dulhan est arrivé, ma douleur s’est intensifiée et s’est transformée en une épaule gelée. Il y avait des moments en tirant ou en prenant soin de mon enfant, la douleur m’affectait gravement. »

« Ils m’ont dit de commencer à m’entraîner, de faire du Pilates et de faire de la musculation pour guérir mon épaule. Alors j’ai commencé à m’entraîner et c’est là que j’ai commencé à aimer ça. J’ai commencé à me sentir fort. Puis ma fille a dit: ‘Mec c’est ton affaire, ça C’est ta carrière. Tu n’es pas encore finie. Engagez un bon entraîneur. Allez chercher un bon entraîneur. Payez de l’argent bébé et mettez-vous en forme. Puis j’ai dit: «Ouais, tu as raison». Palak a également déclaré: « N’allez pas chez un entraîneur, ils veulent que vous continuiez à vous entraîner toute leur vie. Ils ne feront pas votre corps, iront à un transformateur qui peut vous transformer en quelques mois » « , a-t-elle ajouté.

Shweta a finalement trouvé un excellent entraîneur qui l’a aidée à perdre les kilos en trop. Elle a même parlé de son parcours de remise en forme dans un post Instagram et a révélé comment elle avait réussi à perdre 10 kg avec un régime d’entraînement peu de temps après sa grossesse.

Elle a écrit dans son message: « J’avais 73 kg et j’avais désespérément besoin de perdre ce poids avant de commencer » Hum Tum and Them « afin de s’adapter à mon personnage. J’étais bien trop occupé avec mon nouveau-né pour vraiment m’engager à faire de l’exercice, alors si je suis honnête, la seule chose qui m’a aidé à perdre les 10 kg était le régime brillant @kskadakia, même si maintenant c’est une combinaison d’exercices intenses avec le régime recommandé par @kskadakia de ma diététicienne, mais … j’ai d’abord laissé tomber les 10 kg de poids uniquement via le plan alloué @kskadakia. «

Sur le plan du travail, Shweta est actuellement à Cape Town, filmant pour la saison à venir de l’émission de télé-réalité basée sur des cascades ‘Khatron Ke Khiladi 11’.

«J’ai vraiment de la chance de l’avoir trouvée quand je l’ai fait parce qu’elle a vraiment intégré tous mes jours de triche dans un plan globalement très bénéfique et toujours très amusant à dévorer au jour le jour, je ne m’ennuie jamais de mon régime, et j’ai toujours hâte de mon prochain repas et c’est la clé », avait-elle ajouté.