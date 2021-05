Shweta Tiwari profite au maximum de Cape Town en tirant pour ‘Facteur de peur: Khatron Ke Khiladi 11’. L’acteur fait monter la température en affichant sa silhouette tonique. De plus, ses collègues concurrents s’assurent de la capturer à travers leur objectif comme personne ne le faisait auparavant. Ces célébrités incluent Abhinav Shukla et Arjun Bijlani. Maintenant, le «Bigg Boss 14; le candidat a tourné une vidéo avec Shweta et ça vaut le coup de la regarder!

Dans la vidéo, le ‘Simple papa Ki DulhanL’acteur porte un ensemble athleisure et montre ses abdos de flashboard. On la voit marcher avec style, se souffler les cheveux avec un sèche-cheveux de manière sensuelle et profiter simplement d’être capturée par Abhinav. La vidéo a la chanson «Under The Sun» de Diiv en toile de fond.

Shweta a sous-titré la vidéo en déclarant: « BTS avec le gars le plus talentueux sur les plateaux @ ashukla09 # kkk11 #darrvsdare #capetown (masque uniquement pour la photo). »

Lors d’une interaction avec BollywoodLife, lorsqu’on a demandé à Abhinav de devenir le ‘photographe officiel’ de Shweta, il a déclaré: «La photographie a toujours été ma passion, et j’aime à la fois ma vie devant la caméra et derrière la caméra. aucune chance que je vienne au Cap sans mon appareil photo, pour capturer spécialement de beaux aperçus de la ville. Cela a maintenant fait de moi le photographe officiel de tous mes collègues concurrents, et pendant notre temps libre que nous passons entre les tournages, j’ai J’ai pu cliquer sur quelques photos intéressantes de toutes. J’ai photographié Arjun, Shweta, Divyanka Tripathi et les autres, et ça a été très amusant d’avoir la chance d’équilibrer ce qui me passionne vraiment tout en travaillant. «