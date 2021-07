Shweta Tiwari partage une adorable vidéo de sa fille Palak Tiwari avec son fils Reyaansh – Regardez ! | Nouvelles télévisées

New Delhi : L’actrice Shweta Tiwari a fait fondre tous nos cœurs avec sa dernière histoire Instagram dans laquelle elle a partagé une vidéo de sa fille Palak Tiwari jumelant avec son jeune frère Reyaansh et jouant avec lui.

En arrière-plan, la chanson Aashiyan du film Barfi, chantée par Shreya Ghoshal est jouée.

Plus tard, l’actrice a également partagé une vidéo réalisée par un compte de fan dans laquelle la vidéo partagée sur son histoire, ainsi que deux autres vidéos de ses enfants ont été compilées.

Vérifiez-le:

Shweta Tiwari, qui est récemment revenue du Cap, en Afrique du Sud, après avoir terminé le tournage de sa prochaine émission d’aventure-réalité ‘Khatron Ke Khiladi 11’, animée par Rohit Shetty, a été accusée par son ex-mari Abhinav Kohli d’avoir abandonné leur fils Reyaansh pendant le COVID -19 pandémie.

L’actrice a riposté en disant que Reyaansh est absolument en sécurité et pris en charge par sa famille. Elle a également souligné l’importance de continuer à travailler pour subvenir aux besoins financiers de ses enfants.

« Mes enfants représentent le monde pour moi. Je suis la maman la plus fière du monde, Ow ya et un acteur aussi », lit-on dans la biographie de Shweta sur son Instagram.

Shweta Tiwari est un grand nom familier et l’une des actrices les plus réussies de la télévision indienne avec une longue carrière. L’actrice a travaillé dans des émissions à succès comme Kasautii Zindagi Kay, Mere dad ki dulhan et Begusarai,