Shweta Tiwari obtient la garde de son fils Reyansh

L’actrice Shweta Tiwari a réagi à la décision du tribunal en sa faveur dans la bataille pour la garde de leur enfant Reyansh avec son ex-mari Abhinav Kohli. Shweta a exprimé son soulagement et a exprimé son espoir qu’Abhinav cessera de la déranger.

La Haute Cour de Bombay, selon ETimes.com, lui a accordé la garde de son fils de 5 ans, Reyansh.

Depuis plusieurs années, Shweta et Abhinav sont mêlés à une affaire tumultueuse. Il l’a accusée d’avoir abandonné Reyansh et de l’avoir tenu à distance.

Tout en parlant à Bollywood Bubble, elle a déclaré: «J’espère qu’avec cette ordonnance du tribunal, son harcèlement intempestif contre nous cessera. Abhinav me suivrait partout où j’allais au cours des deux dernières années, il finirait à Delhi ou à Pune ou partout où je voyageais avec Reyansh pour mes spectacles et créerait un chahut. C’était épuisant mentalement pour moi et mon enfant. Il n’apparaissait partout que pour créer une scène et prouver que mon enfant n’est pas content de moi. Même quand Reyansh restait à mes côtés, il essayait de manipuler les choses uniquement pour prouver que je suis une mauvaise mère. Il ne s’arrêterait pas là et créerait une scène et finirait à ma porte à tout moment », a-t-elle déclaré.

Dans une autre conversation avec TOI, elle a déclaré: « Je lui avais toujours accordé le droit de rendre visite à Reyansh. En fait, conformément à l’ordonnance du tribunal précédente, il n’était censé parler à Reyansh lors d’un appel vidéo que pendant une demi-heure, mais je n’ai jamais arrêté de parler plus parce que je comprends. Mais cette même personne a continué à me peindre comme une mauvaise mère, quelqu’un qui ne se soucie pas et qui néglige la santé de son enfant. Je travaille pour ma famille et pour leur donner un bon mode de vie, ce qui est Mais il a continué à utiliser cela contre moi et je suis heureux que le tribunal ait rejeté ces allégations. «

Elle avait précédemment déclaré qu’elle aurait adoré emmener Reyansh, sa nounou et sa mère en Afrique du Sud avec elle pour « KKK 11 », mais Abhinav avait refusé.