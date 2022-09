Shweta Tiwari met le feu à Internet dans une superbe robe avec une fente à hauteur de cuisse

Shweta Tiwari, l’une des divas les plus en vogue à la télévision, ne nous laisse jamais tomber avec ses choix vestimentaires. Elle a partagé des photos de sa récente superbe tenue sur Instagram. Sa jolie robe verte fendue sur les cuisses était embellie et lui allait à ravir. Sa taille était accentuée par la partie corset de la robe, qui coulait ensuite magnifiquement sur le sol. Il était recouvert de franges, de broderies de fleurs dorées et de sequins.

Les cheveux bien coiffés de Shweta, qu’elle a coiffés sur le côté, ont complété son apparence. Elle a utilisé une palette de maquillage marron et des quantités généreuses de mascara, d’eye-liner et de surligneur. Des boucles d’oreilles et des bagues en diamant et perle complètent son ensemble.

Découvrez le message viral ici:















Pour les non-initiés, l’actrice qui est maman de deux enfants, un fils et une fille, a parlé de ce qu’elle dit à sa fille sur le mariage.

Elle a déclaré au Bomaby Times : « Je ne crois pas à l’institution du mariage. En fait, je dis même à ma fille de ne pas se marier. C’est sa vie et je ne lui dicte pas comment la mener, mais je veux qu’elle réfléchisse bien avant de sauter le pas. Ce n’est pas parce que vous êtes en couple que cela doit aboutir au mariage”, a-t-elle déclaré.

Pour ceux qui ne le savent pas, son premier mariage avec Raja Chaudhary et son second avec Abhinav Kohli ont pris fin pour des raisons qu’elle connaît le mieux.