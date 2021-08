Shweta Tiwari laisse tomber des photos en robe fleurie avec un décolleté plongeant, sa fille Palak Tiwari dit « Tu es sexy » | Nouvelles des gens

New Delhi: La star de la télévision Shweta Tiwari est l’un des acteurs les plus en forme et les plus étonnants de l’industrie. Son fil Instagram est inondé de belles séances photo dans lesquelles l’actrice affiche son beau sourire et son corps tonique. Récemment, Tiwari s’est rendu sur Instagram pour partager une série de photos à couper le souffle dans une robe fleurie lumineuse.

Sur les photos, on peut la voir posant dans une robe longue fendue à hauteur de cuisse avec un décolleté plongeant et souriant à la caméra. Shweta a l’air plus jeune que jamais et il semble qu’elle n’ait pas vieilli d’un jour.

Découvrez ses photos séduisantes:

La fille de l’étourdissant Palak Tiwari, une actrice en herbe, a commenté les photos en disant : « D’accord, nous comprenons. VOUS ÊTES CHAUD ».

Shweta a un fils nommé Reyansh avec Abhinav Kohli. Avant Abhinav, Shweta était mariée à l’acteur Raja Chaudhary. Ils ont divorcé en 2007 après neuf ans de mariage. Shweta a une fille Palak Tiwari avec lui.

Shweta Tiwari est un grand nom familier et l’une des actrices les plus réussies de la télévision indienne avec une longue carrière. L’actrice a travaillé dans des émissions à succès comme Kasautii Zindagi Kay, Mere dad ki dulhan et Begusarai.