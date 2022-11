Shweta Tiwari fête l’anniversaire de son fils Reyansh au parc d’attractions, les photos et les vidéos deviennent virales

L’actrice de télévision populaire Shweta Tiwari a célébré le sixième anniversaire de son fils Reyansh dans un parc d’attractions. Sur les photos et vidéos qu’elle a partagées sur les réseaux sociaux, on peut la voir s’amuser avec son fils.

Elle a partagé un selfie avec Reyansh dans lequel on peut les voir sourire aux caméras. Sur l’une des photos, on peut la voir embrasser son fils. Sur une autre photo, Shweta peut être vue portant un maillot de bain noir. Elle a également partagé une vidéo dans laquelle on peut voir un membre du personnel de l’hôtel apporter un gâteau pour Reyasnh.





Partageant les photos, elle a écrit : « Le meilleur holistay s’est tellement amusé à @imagicaaworld. Merci @novotelimagicaa d’avoir rendu l’anniversaire de Reyansh si mémorable. Merci @vikaaskalantri d’avoir tout arrangé.”

Les amis et les fans de Shweta Tiwari l’ont également commenté, et l’un d’eux a écrit : “Awwww comme ces photos sont mignonnes. C’était vraiment très amusant. Joyeux anniversaire Reyansh.” Le deuxième a dit : “Nanha yatri est devenu un grand garçon. Tellement agréable à voir. Le temps passe vite.”

Plus tôt, alors qu’elle s’adressait au Times of India, Shweta Tiwari a révélé que sa vraie maison s’appelait « Sita ka ghar », mes voisins. Tout en parlant de son personnage Aparjita (qui est une mère célibataire) dans la série, l’actrice a déclaré : « Pour jouer ce rôle d’Aparajita, j’ai dû laver et désapprendre tout ce que j’avais fait dans ma carrière. Peu de gens le savent, mais ma vraie maison est connue sous le nom de ‘Sita ka ghar’ par les gens qui vivent à proximité ou nos voisins. Ils l’appellent ‘Sita ka ghar’ parce que nous n’avons qu’une majorité de femmes dans notre maison. Ma mère, ma fille, mes bonnes et chacune de nous ont fait face à une sorte de perturbation dans notre vie. Que ce soit lié au mari, à la famille, aux filles, il se passe quelque chose et notre maison est pleine de dames. J’ai mon père qui est très vieux et mon fils. Nous n’avons pas de membres masculins. Mon frère est basé à Londres. Alors ils l’appellent ‘Sita ka ghar’ Hamare naam ka Sughda rakh diya hai.

Elle a ajouté que sa maison pouvait s’appeler Sita ka ghar et qu’elle pouvait tout faire car elle avait le soutien solide de sa mère. Quand elle était jeune, elle n’avait rien à faire, c’était sa mère qui la guidait.

