Shweta Tiwari et Palak Tiwari sont des objectifs mère-fille alors qu’ils transpirent au gymnase dans la dernière vidéo – Regardez

Palak Tiwari, la fille de Shweta Tiwari, a trouvé la parfaite compagne de gym, sa maman.

Les deux ont été félicités pour leur vidéo d’entraînement de haute intensité qui est devenue virale jeudi.

Mercredi, leur entraîneur Sahil Rasheed a partagé la vidéo de leur séance d’entraînement sur Instagram.

Voir la vidéo ici-

Dans la vidéo, Shweta est vêtue de leggings gris et d’un T-shirt noir.

Palak est vêtu avec désinvolture d’une chemise blanche ample et d’un pantalon gris.

Les deux ont été vus en train de s’entraîner avec des cordes de gymnastique dans la section d’ouverture de la vidéo. Ils se tiennent à tour de rôle avec des bandes de résistance dans la deuxième partie.

Les fans de Shweta et Palak les ont félicités dans la section commentaires. « Wooooho #powergirls », a écrit un fan. ‘le tuer’ a dit un autre

Shweta est récemment apparu dans l’émission de téléréalité ‘Khatron Ke Khiladi’. Elle a décidé de commencer à s’entraîner afin de se préparer au programme. C’est Palak qui l’a poussée à le faire.

Shweta a déclaré à Bollywood Bubble qu’après son deuxième accouchement, elle avait pris beaucoup de poids. Elle a commencé à ressentir des douleurs à l’épaule, qui ont ensuite été diagnostiquées comme une épaule gelée. On lui a conseillé de suivre un entraînement musculaire et un entraînement de musculation pour cela

« Ils m’ont dit de commencer à m’entraîner, de faire du Pilates et des exercices de musculation pour soigner mon épaule. J’ai donc commencé la musculation et c’est à ce moment-là que j’ai commencé à l’aimer. J’ai commencé à me sentir forte. est votre carrière. Vous n’êtes pas encore terminé. Engagez un bon entraîneur. Allez chercher un bon entraîneur. Payez de l’argent bébé et mettez-vous en forme. Puis j’ai dit : ‘Oui, tu as raison.’ Palak a également déclaré: « N’allez pas chez un entraîneur, ils veulent que vous continuiez à vous entraîner toute leur vie. Ils ne feront pas votre corps, allez chez un transformateur qui peut vous transformer en quelques mois. »

Palak est la fille de Shweta Tiwari avec son premier mari Raja Chaudhary. L’actrice est maintenant mariée à l’acteur Abhinav Kohli et ils ont un fils nommé Reyansh.