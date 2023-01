Shweta Tiwari est une bombe à 42 ans et ces 10 meilleures photos en sont la preuve

Le film le plus rapide à atteindre 1 milliard de dollars au box-office : Avatar : The Way of Water est sorti l’année dernière, en décembre 2022, et a battu tous les records. Avatar 2 est devenu le dernier film à atteindre 1 milliard de dollars au box-office mondial en seulement 14 jours. Le film le plus rapide reste cependant Avengers : Endgame, sorti en 2019. Dans cette vidéo, découvrez les 10 films les plus rapides à atteindre 1 milliard de dollars au box-office. Regardez des vidéos de divertissement.