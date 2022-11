Shweta Tiwari est sexy dans une robe à volants rose, les internautes disent “miss univers bhi fail hai”

Shweta Tiwari est une actrice acclamée et elle bénéficie d’une base de fans fidèle. Même lorsque la star de Kasuatii Zindagi Kay est absente à l’écran, elle a continué d’éblouir ses fans en vivant pleinement sa vie et en faisant planter Internet avec ses photos.

Nous avons tous entendu dire que “l’âge n’est qu’un chiffre”, mais Tiwari le prouve au sens littéral. Récemment, l’actrice a laissé tomber un post de carrousel d’elle, enfilant une robe à volants rose comme une pro. Shweta a partagé son regard époustouflant avec la légende : “Jetez un coup d’œil !”

Voici le poste







Dès que l’actrice a posté les photos, il a fallu quelques minutes pour se répandre comme une traînée de poudre. Plusieurs internautes sont devenus gaga de son look et de ses yeux enfumés. Un utilisateur a écrit : “Iske samne santoor wali momie bhi fail hai mis world mis universe mis india sab fail hai.” Un autre utilisateur a déclaré : “Cemre ka kmaal kitna bhi ho skta he bat figar ko cemra shi nhai kr skta he loking is very hot.” Un internaute a déclaré: “J’adore tes photos et pose shweta mam.” Un autre internaute a ajouté : “Beau look et beaux yeux avec du rouge à lèvres.” L’un des utilisateurs a également ajouté : “Tum marwa dogi mujhe”.

Plus tôt en septembre, l’actrice a parlé de ce qu’elle dit à sa fille sur le mariage. Elle a dit au Bomaby Times : « Je ne crois pas à l’institution du mariage. En fait, je dis même à ma fille de ne pas se marier. C’est sa vie et je ne lui dicte pas comment la mener, mais je veux qu’elle réfléchisse bien avant de sauter le pas. Ce n’est pas parce que vous êtes en couple que cela doit aboutir au mariage”, a-t-elle déclaré.

Pour les non-initiés, elle a d'abord été mariée à Raja Chaudhary et sa seconde avec Abhinav Kohli s'est terminée pour des raisons qu'elle connaît le mieux.