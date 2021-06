New Delhi: L’actrice Shweta Tiwari règne sur l’écran de la télévision depuis maintenant deux décennies. L’actrice, qui est une actrice populaire de feuilletons quotidiens, a également participé à plusieurs émissions de téléréalité. Son dernier en date étant Rohit Shetty, a accueilli Khatron Ke Khiladi.

Shweta est au Cap pour l’émission de téléréalité d’aventure Khatron Ke Khiladi et a déjà été accusée par son ex-mari Abhinav Kohli d’avoir abandonné ses enfants pendant une pandémie et d’avoir couru après l’argent. L’actrice qui n’a pas immédiatement répondu aux commentaires blessants a maintenant partagé dans une interview que ses deux enfants – Palak et Reyaansh, sont sa priorité.

« Ma priorité, ce sont mes enfants. Je vais me concentrer sur eux et continuer à travailler parce que cela seul va m’aider à long terme. Je ne dois aucune justification ou clarification à qui que ce soit car je sais ce qui est bon pour mes enfants. Personne ne le sait mieux que moi. Je sais comment garder mes enfants en bonne santé physique et mentale, leur donner une vie meilleure et prendre soin d’eux. Connectez-vous ke sahi ya galat se meri zindagi nahi chal rahi hai. Meri zindagi simple sahi, galat aur jisme simple bachhon ki bhalai hai, uss se chal rahi hai. Je me consacre entièrement à mes enfants et à mon travail, c’est pourquoi je continue de travailler et d’aller de l’avant », a déclaré la star de « Mere Daad Ki Dulhan » à ETimes.

Elle a également partagé qu’elle est constamment en contact avec ses enfants et qu’elle dort avec une caméra vidéo allumée pour qu’ils puissent la voir. « La nuit, nous dormons avec notre application d’appel vidéo allumée afin de pouvoir nous voir à chaque fois que nous nous réveillons. Nous parlons à chaque occasion. Je parle à ma fille avant chaque cascade et après pour lui dire comment je m’en suis sortie. Mon fils veut que je lui offre un hippopotame, qu’il appelle « hippomonatus » d’Afrique du Sud jusqu’en Inde pour lui. Donc, si dans un épisode je rencontre un hippopotame, je vais le ramener à la maison, parce que mon fils le veut (rires !).

La talentueuse actrice est connue pour se réinventer constamment avec le temps. Actuellement, la star originale de Prerna, alias « Kasautii Zindagii Kay », domine les médias sociaux avec ses photos élégantes et torrides. En plus de faire de la télévision, l’actrice s’est également aventurée dans OTT et a fait partie de « Hum Tum or Them ».