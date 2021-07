Shweta Tiwari devient BOLD pour la dernière séance photo en bralette rose vif, Arjun Bijlani est impressionné par ses abdos

Plus tôt ce mois-ci, Shweta Tiwari est revenu du tournage de ‘Khatron Ke Khiladi 11’ qui se déroulait au Cap en Afrique du Sud. L’acteur a mis le feu à Internet avec son corps tonique et ses abdos envieux sur lesquels elle a travaillé avant le spectacle.

Jeudi (22 juillet), Shweta a encore une fois cassé Internet avec des photos dans un tailleur-pantalon sexy. L’actrice de « Kausautii Zindagii Kay » a partagé une série de photos dans un tailleur-pantalon rose fuchsia. Elle l’a associé à une bralette chaude de la même couleur. Shilpa a accessoirisé son look avec un pendentif et des sandales à talons hauts. Le superbe costume de Shweta est de la marque de mode Ranbir Mukherjee.

Elle a gardé son maquillage minimal avec des lèvres et des yeux roses et une teinte de blush. Elle a complété son look avec ses magnifiques mèches coulant sur ses épaules.

Jetez un œil à son post ici :

Impressionnée par ses abdos, Arjun Bijlani, co-concurrente de Shweta dans « KKK 11 », a commenté « Abs » avec des emojis de feu. Karanvir Bohra a écrit « Next level » avec un emoji de feu tandis que Vishal Singh a commenté « OMG », avec un cœur et un emoji amoureux. Varun Sood, Ridhima Pandit, Sana Makbul et Sara Khan ont également laissé tomber des emoji de feu dans la section des commentaires.

Les fans sont également devenus gaga sur les photos de Shweta et ont complimenté son apparence. « Cette dame a toujours la valeur de faire un retour énorme dans les séries télévisées en tant que leader », a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a commenté: « Stunner ». Un troisième utilisateur a écrit : « Tu es mon acteur préféré », tandis qu’un quatrième a commenté : « Beauté chic et élégante ».

Outre Shweta et Arjun, des acteurs tels que Divyanka Tripathi, Abhinav Shukla, Rahul Vaidya, Varun Sood, Nikki Tamboli, Sourabh Raaj Jain, Sana Makbul, Aastha Gill et Anushka Sen ont également participé à « Khatron Ke Khiladi 11 ».

Pendant son séjour au Cap, Shweta a également fait la une des journaux en raison de sa dispute très publique avec son ex-mari et acteur Abhinav Kohli. Abhinav avait accusé Shweta d’avoir abandonné leur fils Reyaansh dans un hôtel de Mumbai sans personne pour s’occuper de lui pendant qu’elle voyageait à l’étranger pour l’émission de téléréalité basée sur les cascades. Shweta, cependant, a nié ces affirmations et a déclaré que Reyaansh était entièrement pris en charge. Shweta a même partagé une vidéo (maintenant supprimée) qui montrait comment Abhinav l’avait agressée physiquement, elle et leur fils.