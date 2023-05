Shweta Tiwari brûle Internet en mini-jupe sexy, crop top, les internautes disent « Palak Tiwari ki choti bahan »

La star de la télévision Shweta Tiwari est sans aucun doute l’une des actrices populaires du petit écran ces jours-ci et l’actrice chaude et sexy bénéficie d’un énorme nombre de fans. Shweta Tiwari est devenu un nom familier après avoir joué le rôle de « Prerna » dans l’émission télévisée à succès d’Ekta Kapoor, Kasautii Zindagii Kay. En dehors de cela, Shweta Tiwaru a également travaillé dans plusieurs autres émissions de télévision et émissions de téléréalité.

Shweta Tiwari est très active sur les réseaux sociaux et elle continue de publier ses vidéos et photos sur Instagram. Inutile de dire que la plupart des vidéos et photos partagées par Shweta Tiwari sur Instagram deviennent virales en un rien de temps. Il y a quelques jours, Shweta Tiwari a pris sa poignée IG et a partagé des photos chaudes et sexy qui sont maintenant devenues virales sur les réseaux sociaux.

Regardez les photos virales ici :





Sur les photos virales, Shweta Tiwari peut être vue portant un haut court blanc audacieux avec un décolleté plongeant profond et elle l’a associé à une mini-jupe noire sexy. Elle porte également un long collier à chaîne et un beau bracelet. La star de la télévision a opté pour un maquillage subtil.

Les internautes aiment les photos et expriment leur amour pour l’actrice avec des émoticônes de cœur rouge et de feu. « Maman en feu », a écrit un utilisateur. « Palak Tiwari ke choti behan », a commenté un autre. Un fan a écrit : « Maman Santoor ».